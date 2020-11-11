هزاع بن زايد: أحر التعازي وخالص المواساة لملك البحرين بوفاة خليفة بن سلمان

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عن تعازيه وخالص مواساته لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وآل خليفة الكرام، والشعب البحريني بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة، وسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ودوّن سموه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قوله أمس: «أحر التعازي وخالص المواساة لجلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده وأسرة آل خليفة الكرام وشعب البحرين الشقيق بوفاة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، و«إنا لله وإنا إليه راجعون».