وزير الدولة البريطاني يزور «جامع الشيخ زايد الكبير»

أبوظبي (وام)‏

زار معالي جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جامع الشيخ زايد الكبير، وذلك خلال زيارته الرسمية للدولة.

وكان في استقباله معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب.

وتجول الضيف ومعاليها والوفد المرافق في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، برفقة الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، وتعرفوا من خلال أحد الأخصائيين الثقافيين في المركز على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر؛ والمنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

واطلعوا على مركز الزوار ومنظومة الخدمات المتكاملة والمتنوعة، التي يقدمها لمرتادي الجامع من مختلف ثقافات العالم، بالإضافة إلى مكتبة الجامع، وما تضم من مقتنيات فريدة متخصصة في الحضارة الإسلامية وعلومها.

كما تعرف الضيف والوفد المرافق على تاريخ تأسيس الصرح الكبير، وجماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحويه من مقتنيات فريدة، وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.

وفي ختام الزيارة تم إهداء ضيف الجامع، نسخة من كتاب «فضاءات من نور» أحد إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير؛ الذي يضم عدداً من اللقطات والصور الخاصة بجائزة «فضاءات من نور» للتصوير الضوئي التي ينظمها المركز بشكل دوري، وتبرز جماليات العمارة الإسلامية في الجامع.