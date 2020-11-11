انطلاق منتدى «مكافحة سرطان عنق الرحم» يناير 2021

الشارقة (الاتحاد)

أعلن المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لمنطقة الدول العربية وجمعية أصدقاء مرضى السرطان في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن انطلاق الدورة الثانية من منتدى «مكافحة فيروس الورم الحليمي البشري وسرطان عنق الرحم» في شهر يناير 2021 بإمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال توقيع الطرفين، مؤخراً، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة سرطان عنق الرحم، وإيجاد حلول جذرية للحد من الإصابة به، حيث سيكون المنتدى أول ثمار هذه الشراكة، وسينعقد تحت عنوان «تسريع الجهود حول مكافحة فيروس الورم الحليمي البشري وسرطان عنق الرحم».

وتستكمل الدورة الثانية من المنتدى جهود ومساعي الدورة الأولى التي نظمتها جمعية أصدقاء مرضى السرطان، في يناير 2019 في إمارة الشارقة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والائتلاف الإقليمي للقضاء على فيروس الورم الحليمي البشري.