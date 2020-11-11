تشكيل اللجنة العليا لـ«آيدكس» و«نافدكس» و«الدفاع الدولي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن في أبوظبي، أمس، تشكيل اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس 2021» والدفاع البحري «نافدكس 2021» ومؤتمر الدفاع الدولي، التي تعقد تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الفترة ما بين 21 ولغاية 25 فبراير 2021، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

حيث تضطلع اللجنة العليا بمهام الإشراف على تنظيم المعرضين والمؤتمر المصاحب لهما من خلال عدد من اللجان الفرعية المتخصصة كل حسب قطاعة، والتي تهدف لإنجاح هذه الفعاليات الحيوية وإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة مكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويجري تنظيم معرضي «آيدكس 2021» و«نافدكس 2021» ومؤتمر الدفاع الدولي من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات، لاستعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة، وكذلك عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.

وسيشارك في المعرضين طيف واسع من صناع القرار والخبراء والمتخصصين في قطاع الصناعات الدفاعية، لمناقشة سبل تطوير تقنيات تساعد على مواجهة التحديات المتغيرة التي يشهدها العالم، وتطوير استراتيجيات أمنية ودفاعية تسهم في تحقيق وإرساء السلام العالمي.

الصناعات الدفاعية

وقال معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»: «رسخ معرضي (آيدكس) و(نافدكس) مكانتهما ودورهما المحوري في دعم تطوير قطاع الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي ساهم وبشكل فاعل في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة. وعلى مدى أكثر من 27 عاماً، تحول (آيدكس) إلى منصة عالمية للاطلاع على أحدث الأنظمة الدفاعية والعسكرية وآخر مستجدات الصناعة وابتكاراتها، ومنصة لاستعراض الأنظمة التي تتنافس من خلالها أبرز الشركات العالمية لعرض منتجاتها الأكثر تطوراً، مستفيدة مما يوفره المعرض من فرص كبيرة لعقد الصفقات والشراكات بين الشركات العالمية».

المؤسسات الوطنية

من جانبه، قال اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»: «تعمل اللجنة العليا حالياً بالتنسيق مع كافة فرق العمل واللجان الفرعية، والتي تضم كوكبة من المؤسسات الوطنية العاملة في القطاعين العام والخاص، وعلى رأسها شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، على وضع الخطط والبرامج الكفيلة لضمان سير برامج العمل وفق الخطط الموضوعة، وذلك ووفق أعلى المعايير العالمية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي، والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات في الدورات السابقة للمعرضين»

بيع كامل المساحات

بدوره، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: «تواصل (أدنيك) استعداداتها لاستضافة الدورة الخامسة عشرة من معرضي (آيدكس 2021) والدفاع البحري (نافدكس 2021) ومؤتمر الدفاع الدولي، ونفخر بالإعلان عن بيع كامل المساحات المخصصة للعرض، حيث من المتوقع أن تشهد الدورة المقبلة مشاركة أكثر من 1.300 شركة متخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية البرية والجوية والبحرية، بنمو يصل إلى 271% مقارنة بدورة الأولى للمعرض التي انطلقت في عام 1993».

وأضاف: «نحن مستمرون في تعاوننا مع الجهات المختصة، وفي تواصلنا مع الشركاء من القطاعين العام والخاص والعارضين للبحث في كافة احتياجاتهم، ويبرهن موعد انعقاد هذا الحدث على نجاحنا في تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة كافة الزوار والمشاركين، وفق أعلى معايير الصحة والسلامة المحلية والعالمية، الأمر الذي سيشكل نقطة انطلاق لمواصلة نشاط الأعمال، والمساهمة بشكل فاعل في دعم قطاع سياحة الأعمال في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة».

«آيدكس» و«نافدكس» 2021

ضمن جهود «أدنيك» الرامية لنقل وتوطين المعرفة واستقطاب الخبرات العالمية في قطاع الصناعات الدفاعية، سيصاحب تنظيم فعاليات معرضي آيدكس ونافدكس 2021، عقد فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي 2021، والذي سيقام للمرة الأولى بصورته الهجينة، حيث يجمع المؤتمر عددا كبيرا من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم على أرض الواقع وبشكل افتراضي، وذلك لمناقشة الموازنة بين الابتكار والأمن والاستقرار وحماية التكنولوجيا واستغلالها الأمثل في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة منها في مجالات الأمن والسلم العالميين.

كما سيسلط المؤتمر الضوء على كيفية التعامل مع الابتكارات الجديدة وتأثيرها على منظومة الدفاع، وأهمية التعاون الإقليمي والدولي ومواصلة العمل لإيجاد صيغة لإعادة هيكلة المنظومات الدفاعية في مواجهة تحديات المستقبل المتمثلة في دمج القدرات التكنولوجية بالتزامن مع الوتيرة السريعة التي تسير بها التحولات التقنية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الماضية للمعرضين شهدت إقبالاً محلياً ودولياً واسعاً من قبل الشركات العارضة والزوار، حيث وصل عدد الزوار على مدار خمسة أيام إلى أكثر من 124.4 ألف زائر، فضلاً عن 1.213 من ممثلي وسائل الإعلام العالمية من 42 دولة، وشهد المعرضان توقيع صفقات بلغت قيمتها 20 مليار درهم.