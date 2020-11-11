«تخيّل مستقبل الإمارات 2071».. مبادرة لطلاب الجامعات

دبي (الاتحاد)

أطلقت الجامعات الوطنية والخاصة في دولة الإمارات مبادرة «تخيّل مستقبل دولة الإمارات 2071»، لإشراك طلاب الجامعات في وضع الأفكار والمقترحات لتصميم مستقبل دولتهم ومجتمعهم، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإشراك أفراد المجتمع في عملية البناء والتطوير والاستعداد للمستقبل ضمن مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة.

وتهدف مبادرة «تخيّل 2071» إلى تعزيز مشاركة طلاب الجامعات والكليات والمعاهد الأكاديمية الفنية والتخصصية بالدولة في تصميم المستقبل، من خلال مقترحاتهم وأفكارهم التطويرية التي تتجسد في عمل فني أو مقطع فيديو يشرح تطلعاتهم المستقبلية في مختلف التخصصات الإنسانية والاجتماعية والطبية والصحية والعلمية والهندسية والتكنولوجية، بما يعود بالنفع عليهم ويسهم في تعزيز مسيرة التنمية في الدولة، وصولاً لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

وتركز المبادرة على توظيف مهارات طلاب الجامعات وقدراتهم النوعية المبتكرة، في تصميم المسيرة التنموية الشاملة للدولة عبر منصة معرفية تتيح لهم تبادل الخبرات والتجارب والأفكار والرؤى، لتخيّل مستقبل دولتهم ومجتمعهم الذي يطمحون إليه، والتعبير عنها في أعمال فنية إبداعية ومشاركتها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة تصميم الخمسين التي أطلقها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة الاستعداد للخمسين، لاستقبال أفكار وتصاميم أفراد المجتمع عبر موقعها الإلكتروني، (www.UAEnext50.ae).

ويشارك في المبادرة عدد من الجامعات الوطنية الرائدة، بينها: جامعة الإمارات العربية المتحدة، وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد، إضافة إلى الجامعات الخاصة في الدولة، بما فيها: جامعة أبوظبي، وجامعة نيويورك - أبوظبي، وجامعة الشارقة، والجامعة الأميركية في الشارقة، والجامعة الأميركية في دبي، وجامعة عجمان، وعدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الخاصة بالدولة.

المزيد من المشاريع

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان نائب رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، أن الجامعة الخاصة الأولى على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، تتشرف بالمشاركة في المبادرة التي أطلقتها لجنة الاستعداد للخمسين استجابةً لتوجيهات القيادة الرشيدة الداعمة لإشراك أفراد المجتمع بكافة فئاته في عملية البناء والتطوير والاستعداد للمستقبل ضمن مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة.

وأضاف: «لقد شارك طلبة الجامعة بعددٍ من المشاريع المتميزة والتي تعكس أهداف المبادرة وتعزز فكرتها ومن هذه المشاريع: المدينة المتعددة (البنية التحتية والاستدامة البيئية)، والتكنولوجيا المغناطيسية في الفضاء (توطين الإنسان في الفضاء)، والجذور (الأمن الغذائي واستدامة الغذاء)»، وهناك المزيد من المشاريع المتعددة والمتجددة في قادم الأيام.

وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب رئيس جامعة زايد، أن مشروع «تخيل مستقبل الإمارات 2071»، يمثّل فرصة مهمة لتوظيف مهاراتهم ومواهبهم في تصميم المبادرات المبتكرة التي تسهم في تطوير دولتنا وتعزيز تنافسيتها ومكانتها عالمياً في الخمسين عاماً المقبلة، وقالت إن «شباب اليوم هم بذرة التطوير لمستقبل أفضل، وتصوراتهم اليوم هو ما سيعايشونه غداً، والمبادرة دليل على ثقة وإيمان قيادة الإمارات بطاقات الشباب في التخطيط للمستقبل والمساهمة في صناعته والعبور معاً إلى مرحلة ما بعد الخمسين».

ودعت طلاب الجامعة للمشاركة بفاعلية في هذا المشروع الحيوي من خلال تقديم مبادراتهم وأفكارهم، ووضع بصماتهم الشابة في تصميم مئوية الإمارات لإحداث نقلة نوعية في المسيرة التنموية لدولة الإمارات.

نموذج رائد

أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، أن الإمارات، وهي تستعد للمئوية في 2071، تقدم نموذجاً رائداً عالمياً في استشراف المستقبل والاستعداد له وتوفير حياة أفضل لأجيال الغد، مضيفاً أن هذه الرؤية الوطنية الثاقبة تعكس نهج القيادة التي تؤمن بقدرات أفراد المجتمع ودورهم المحوري في التنمية والتطور، وترتكز جهود الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة على العمل بروح الفريق وسط حراك مجتمعي كبير تتشارك فيه جميع فئات المجتمع والمؤسسات لوضع أفكارنا وطاقاتنا وإبداعاتنا، التي نرسم من خلالها ملامح مرحلة جديدة مقبلة، ونتخيل فيها مستقبل الإمارات 2071. وأكد أن «الجهود تتكاتف استعداداً للمئوية 2071، معتمدين على الروح الوطنية والطاقات الخلاقة والإيمان بقدرة الإنسان على مواجهة التحديات والتعامل مع المتغيرات وصناعة مستقبل أفضل للجميع».

نموذج التميز

وأكد معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن جامعة الإمارات «جامعة المستقبل»، تسعى جاهدة لأن يكون طلبتها نموذجاً يحتذى به في التميز، من خلال دعمهم ليصبحوا مبدعين ورواداً للمستقبل يسهمون في وضع تصور لمنظومة التعليم العالي وبيئة الجامعات التي ستكون عليها خلال الخمسين عاما المقبلة، وتطويرها لتكون الأسرع والأكثر مرونة وقدرة على التكيف مع متغيرات المستقبل.

وقال معالي زكي نسيبة: «إن إشراك طلاب جامعة الإمارات في وضع تصور وطرح أفكار لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة، عبر تصميم أعمال مرئية تعكس حرص الجامعة على المشاركة في رسم مستقبل الدولة في القطاعات الحكومية المختلفة، التي تشمل: الاقتصاد والبيئة والتعليم والرياضة وغيرها من القطاعات الحيوية، وأيضاً الإسهام في تحقيق التنمية والازدهار وبناء الاقتصاد المعرفي الذي يركز على الإنسان واستشراف المستقبل».

مشروع استثنائي

أكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، أن جامعة الشارقة حرصت على المشاركة في المبادرة، وحث الطلاب على المساهمة في مبادرات التصميم المجتمعي للخمسين عاماً المقبلة، والهيئات الأكاديمية والإدارية وال، والخريجين في مختلف التخصصات.

استشراف المستقبل

وأكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، أن «قيادة دولة الإمارات سباقة في استشراف المستقبل، ودفع مسيرة النهضة الحضارية في جميع المجالات، ومع عام الاستعداد للخمسين تأتي مشاركة جامعة أبوظبي في مبادرة (تخيل مستقبل دولة الإمارات 2071) هذا الحدث الوطني البارز، من خلال وضع استراتيجية أكاديمية تتضمن رؤية مستقبلية للتخصصات العلمية التي تطرحها الجامعة خلال الخمسين عاماً المقبلة، بالتركيز على عدد من التخصصات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة برامج الذكاء الاصطناعي والروبوت وهندسة البرمجيات والأمن السيبراني والبرامج الهندسية الحديثة المواكبة للتطور العلمي والتقني والصناعي إضافة إلى العلوم الطبية والصحيّة وغيرها من التخصصات التي ستمثل ركيزة أساسية لمنظومة التعليم ومسيرة التنمية المستدامة خلال الخمسين عاماً المقبلة».

وقال الظاهري، إن الجامعة تحث طلابها من جميع الفروع في أبوظبي، وفرع طحنون بن محمد في مدينة العين، وفرع دبي، على المشاركة في مبادرة «تخيل مستقبل دولة الإمارات 2071» بطرح الأفكار والمقترحات التي تثري وتعزز من المحتوى المعرفي والرصيد الفكري لها، التي تمثل خريطة يستشرف من خلالها طلاب الجامعة مستقبلاً مشرقاً لدولة الإمارات.

وأوضح أن جامعة أبوظبي ستقدم كل الدعم للطلاب، والأندية الطلابية المتخصصة لطرح مشاريع ونماذج تعزز مسيرة التنمية الوطنية، مؤكداً حرص الجامعة على توظيف طاقات الشباب وإبداعهم في تحقيق مزيد من الإنجازات والتقدم ورسم ملامح المستقبل الذي يطمحون إليه.

وقال الظاهري، إن بناء الإنسان المعتز بهويته الوطنية والفخور بإرثه الحضاري والمتطلع دائماً لمواكبة العصر والتفاعل مع التقدم العلمي والتقني يظل محوراً أساسياً في رسالة الجامعة وفلسفتها برفد الوطن بكوادر علمية متخصصة تلبي طموحات دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة للخمسين عاماً المقبلة، مؤكداً حرص الجامعة على إشراك الطلاب في تطوير الخطط والمبادرات واستحداث البرامج من خلال التنسيق مع مجالس الطلبة، حيث نؤمن بأن الطالب هو محور العملية التعليمية، وتمثل مشاركته في صياغتها مكوناً أساسياً يسهم في التطوير المستمر ويثري العملية التعليمية.

شباب المستقبل

وقال الدكتور ديفيد شميدت رئيس الجامعة الأميركية في دبي، إن شباب الإمارات هم المستقبل، وتمكينهم بالعلم والمعرفة والمهارات اللازمة للنجاح يضمن استمرار وتعزيز مسيرة التقدم والنمو لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن الجامعة في دبي تتشرف بالمشاركة مع جميع قطاعات المجتمع في مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة؛ نظراً لأهمية المبادرة في التخطيط لمستقبل الأجيال القادمة، وذلك من خلال الأفكار التي يتم طرحها بكل جدية لتحقيق أهداف المشروع.

فرق طلابية

تتيح «تخيّل 2071» لطلاب الجامعات، من خلال تشكيل فرق طلابية من مختلف التخصصات، المشاركة بأفكارهم في عددٍ من الموضوعات والتخصصات التي يتطلعون إلى تنميتها مستقبلاً. وتمتلك الإمارات منظومة تعليمية متطورة، تحتضن أكثر من 120 جامعة وكلية ومعهداً أكاديمياً وطنياً، ونخبة من الجامعات العالمية التي تقدم أكثر من 1221 برنامجاً معتمداً، يتخرج فيها 27 ألف طالب من 200 جنسية سنوياً، يرفدون السوق بمهارات وتخصصات تسهم في صنع المستقبل.