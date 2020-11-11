مناقشة تطلعات طلاب وخريجي القانون للخمسين عام المقبلة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، خلال الورشة الافتراضية، «تطلعات طلاب وخريجي القانون في دولة الإمارات للخمسين عام القادمة»، أن الطلاب لهم تطلعات لرسم منظومة القانون والقضاء للخمسين عاماً القادمة، الأمر الذي يدل على النظرة الثاقبة للقيادة الرشيدة لتكون دولة الإمارات من الدول الرائدة في المرحلة القادمة، وليحتذى بها في المجالات كافة.

ولفت إلى أن مجال القانون لابد أن تكون فيه خطة مرسومة واضحة الملامح، لإبراز المجال القانوني والقضائي والتصوّر للخمسين عاماً القادمة والتطورات سريعة وفي وتيرة متقدمة ومختلفة عن العمل في الماضي.

وتابع: يجب الاهتمام ووضع مواد تعنى بالذكاء الاصطناعي لطلبة القانون، والحرص على خوض ورش قانونية في الذكاء الاصطناعي، وتأهيل وتدريب طلبة قانون متخصصين في عملية الذكاء الاصطناعي لخدمة القضاء والقانون في مجال الذكاء الاصطناعي، والوقوف على التجربة اليابانية في المجال القضائي القانوني، وتكون هناك خطط لوضع تشريعات كدور بارز في خدمة الدولة في هذا المجال على وجه التحديد.

وأضاف: نحن على أتم الاستعداد لتقديم الدعم كافة لإعداد مشاريع قوانين تختص بمنظومة الذكاء الاصطناعي القانوني، وكل ما من شأنه أن يفيد في العمل منظومة العمل القانوني، واعتماد مواد منهجية للخريجين ودورات للمحامين في هذا المجال.

من جهته، قال المستشار الدكتور محمد الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي: نعمل على تغيير نمط التدريب والتعليم في المعهد، ووضع الخطط والمقترحات، مع وضع مواد تعنى بالخريجين والمخرجات التي تفيد في خدمة القضاء والقانون، وتوظيف الذكاء الاصطناعي واستغلاله الاستغلال الأمثل في مواد ودراسات القانون.