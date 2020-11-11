استعراض دور المرأة الإماراتية والاستعداد للخمسين

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد مختصون في مجال التعليم والخدمة المجتمعية في رأس الخيمة، أن القيادات النسائية، وبالتحديد المرأة الإماراتية، أثبتت قدرتها على تحقيق خطط ورؤية واستراتيجية القيادة الرشيدة، من خلال ما قدمته من إنجازات وإبداعات تحسب لها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة تحت عنوان: «المرأة الإماراتية والاستعداد للخمسين»، والتي أدارها الإعلامي سالم الشحي مدير مركز الأخبار في شبكة الإذاعة العربية بدبي، بمشاركة آمنة عبدالله الزعابي مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية، ود. آمنة محمد البلوشي مدير مكتب شؤون الشرطة النسائية رئيس جمعية الشرطة النسائية الإماراتية. وأوضحت آمنة الزعابي مدير «تعليمية رأس الخيمة»، أن دولة الإمارات تسعى جاهدة، منذ السنوات الماضية وحتى يومنا هذا، لخلق نموذج نسائي إماراتي مشرف بين دول العالم، وتعزيز مكانتها ودورها في شتى المجالات والقطاعات، من بينها قطاع التعليم، وبحث سبل تعزيز جهود التخطيط للخمسين عاماً، ودعم مشاركة المرأة الإماراتية، لتعزيز دورها المستقبلي في مجالات التعليم والاقتصاد والتنافسية وريادة الأعمال والقطاع الصحي.