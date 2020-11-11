شرطة الشارقة تناقش موازنة 2021

الشارقة (الاتحاد)

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، اجتماعاً لمناقشة موازنة القيادة لعام 2021، بحضور المديرين العامين ونوابهم وعدد من الضباط ذوي الاختصاص، وذلك بقاعة شهداء الإمارات بمبنى القيادة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، إلى جانب مناقشة الموازنة المالية المقترحة لشرطة الشارقة لعام 2021، بما يلبي الاستخدام الأمثل للموارد والإنفاق، بهدف تحقيق كفاءة تطبيق السياسات والخطط والأنظمة وبرامج العمل والعمليات والخدمات والمشاريع والمبادرات ومختلف القدرات بالصورة المثلى، وبما يتفق والرؤى والخطط المستقبلية لحكومة الشارقة.