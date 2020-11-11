«تم» تقيس رضا المتعاملين عن الخدمات الرقمية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» أمس أداة جديدة ومبتكرة لقياس تجربة المتعاملين ورضاهم باسم «تم تصغي» للمساعدة في توفير البيانات والمعلومات التي تساهم في إنجاز وتقديم معاملات أكثر سهولة وسلاسة لمستخدميها عند استكمال الخدمات الحكومة الرقمية.

وتم تصميم الأداة الجديدة باستخدام أحدث التقنيات وطرق تحليل البيانات، لتتبع ملاحظات المتعاملين ومراقبتها بهدف تحديد التحديات ومعالجتها بسرعة للمساهمة في تطوير تجربة مستدامة لجميع مستخدمي «تم».

وتتاوفر أداة «تم تصغي» على جميع منصات «تم»، بما في ذلك الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي ومراكز الخدمة التابعة ل «تم» في أبوظبي ومركز اتصال حكومة أبوظبي، كما تم دمج أداة قياس «تم تصغي» على المواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات الحكومية في أبوظبي التي تقدم خدماتها على «تم».

وصرّح المهندس محمد عبد الحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية: «إن إطلاق أداة قياس تجربة المتعاملين هي خطوة أخرى إلى الأمام، غاية في الأهمية لمنظومة«تم»، في الوقت الذي نواصل فيه رحلتنا لرقمنة جميع الخدمات الحكومية في أبوظبي».

وأضاف: «تعتبر تلبية احتياجات المتعاملين في طليعة ما نقوم به، ونؤمن بضرورة الاستماع إلى المستخدمين الذين يقومون بالمعاملات الحكومية، لنتمكن من معرفة سبل تحسين الطريقة التي نقدم بها خدماتنا على منصات «تم» وتعزيز مفاهيم خدمة وإسعاد المتعاملين في نفس الوقت. وتتيح لنا أداة«تم تصغي» تحليل التعليقات والآراء واستكشاف الأفكار الجديدة».

وقالت عائشة إبراهيم المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية: ستقوم «تم» بتجميع البيانات والملاحظات والتحليلات المرتبطة برضا المتعاملين لإعداد تقارير شاملة عبر جميع الخدمات الحكومية، على أن تتم مشاركة هذه التقارير مع الشركاء والجهات الحكومية المشاركة بهدف التطوير.

وتقيس الأداة الجديدة عدداً من المجالات الرئيسية مثل: جودة المعلومات، وسهولة الاستخدام، والأداء العام للموقع الإلكتروني، والمدة الزمنية اللازمة لإنجاز الخدمة، ووضوح خطوات وعمليات الخدمة، وذلك على القنوات الرقمية المختلفة والتي تشمل التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني.

أما في مركز اتصال حكومة أبوظبي، ستقيس منظومة «تم» درجة رضا المتعاملين على طول الفترة الزمنية لإتمام المعاملة، وكفاءة معالجتها، وجودة الحلول المطروحة.