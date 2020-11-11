تدشين حملة المنازل الآمنة في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

دشن العميد عبد الله الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة حملة «المنازل الآمنة» الهادفة لحماية منازل المواطنين والمقميمن من السرقة بمشاركة الإدارة العامة للعمليات الشرطية، ممثلة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية وإدارة الإعلام والعلاقات العامة وإدارة الشرطة المجتمعية وإدارة مراكز الشرطة الشاملة.

وأوضح العميد الحديدي أن إطلاق هذه الحملة السنوية ينسجم مع توجيهات وزارة الداخلية ومساعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان وحماية الممتلكات.

وأضاف أن الحملة تتضمن تنفيذ زيارات ميدانية توعوية من قبل إدارة الشرطة المجتمعية وإدارة مراكز الشرطة الشاملة لتقديم جرعات تثقيفية لأًصحاب وسكان المنازل حول الخطوات الإجرائية والاحترازية التي يتوجب عليهم اتباعها عند الخروج منها، وفي مقدمتها التأكد من إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ وتركيب كاميرات المراقبة والاحتفاظ بالمقتنيات الثمينة في مكان آمن وتوزيعها في عدة أماكن داخل المنزل.