حملة المسح الوطني بأبوظبي تنجح في الحد من انتشار «كوفيد-19»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة ‫كورونا في إمارة أبوظبي عن تحقيق حملة المسح الوطني ومبادرات الفحص المختلفة هدفها المتمثل في الحد من انتشار فيروس «كوفيد-19»، من خلال فحص أكبر عدد ممكن من السكان، وتوفير الفحص المجاني لفئات مختلفة.‬‬

وتابعت عبر «تويتر»: «حافظت الإمارة خلال الأشهر الثلاثة الماضية على تدني نسبة حالات الإصابة المؤكدة من إجمالي الفحوص التي أجريت فيها، والتي بلغت 0.39%، وستواصل اللجنة ودائرة الصحة والجهات المعنية جهودها لتوفير الفحوص لفئات المجتمع كافة، وتطبيق أعلى المعايير الاحترازية والإجراءات الوقائية».