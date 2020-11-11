أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي عن تحقيق حملة المسح الوطني ومبادرات الفحص المختلفة هدفها المتمثل في الحد من انتشار فيروس «كوفيد-19»، من خلال فحص أكبر عدد ممكن من السكان، وتوفير الفحص المجاني لفئات مختلفة.
وتابعت عبر «تويتر»: «حافظت الإمارة خلال الأشهر الثلاثة الماضية على تدني نسبة حالات الإصابة المؤكدة من إجمالي الفحوص التي أجريت فيها، والتي بلغت 0.39%، وستواصل اللجنة ودائرة الصحة والجهات المعنية جهودها لتوفير الفحوص لفئات المجتمع كافة، وتطبيق أعلى المعايير الاحترازية والإجراءات الوقائية».