«الصحة»: احتياطات لخلو الدولة من دواء «ميتفورمين»

دبي ( الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اتخاذها جميع الإجراءات الضرورية للتأكد من خلو صيدليات الدولة من التشغيليتين للدواء ميتفورمين، عيار 500 ملغ (Metformin HCl Extended Release Tablets, USP 500 mg) من إنتاج شركة (Nostrum Laboratories)، وذلك بناء على التعميم الصادر من هيئة الغذاء والدواء الأميركية FDA بعد تلقيها إشعاراً من الشركة المصنعة، والتي سحبت التشغيليتين طوعياً، وذلك بسبب ثبوت وجود شوائب (NDMA).

وأكدت الوزارة، أن الدواء المذكور غير مسجل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبين من خلال التدقيق على نظام الاستيراد الرسمي عدم دخول هذا الدواء إلى الدولة.

وأشارت إلى أن مادة الـ NDMA عادة ما توجد في مجموعة متنوعة من الأطعمة وبعض مياه الشرب وفي الهواء الملوث، ولكن بمستويات منخفضة، حيث إن تعرض الفرد لكمية كبيرة من هذه المادة ولمدة زمنية طويلة، يزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان.

كما يوجد العديد من الأدوية التي تحتوي على المادة الفعالة «ميتفورمين»، وهي أدوية تصرف بوصفة طبية، ولها عدد من الاستخدامات، وأكثرها شيوعاً علاج مرض السكري من النوع الثاني، وهي سليمة وليست عليها أية تحذيرات.

وأكد الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، على ضرورة عدم توقف المرضى عن تناول أدوية الميتفورمين إلا تحت إشراف طبيب، واستمرار الأطباء في وصف أدوية الميتفورمين، كالمعتاد، حتى وصول معلومات جديدة من الوزارة، وذلك في إطار استراتيجيتها بناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية وفق المعايير العالمية.

أمين الأميري

وذكر أن جميع منتجات الميتفورمين في الدولة خالية من شوائب NMDA، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت تعميماً في وقت سابق إلى شركات الأدوية المنتجة لأدوية الميتفورمين بتقديم تقرير تحليل كامل للمادة الفعالة والمنتج النهائي، على أن يتم التحليل في مختبر معتمد، مع ضمان اتباع طريقة التحليل الموصي بها من FDA لتحليل NMDA، ووفقاً للحد الأدنى المقبول للاستهلاك اليومي، حيث طلب التعميم من جميع الموردين لمنتجات الميتفورمين تقديم شهادة تحليل تثبت خلو منتجاتهم من شوائب NMDA قبل استيرادها من الخارج.

وقال الأميري إن «الوزارة على اطلاع مستمر على جميع التعاميم والتحذيرات والمستجدات الصادرة من الهيئات الصحية العالمية، وفي حال إصدارها أي تحذير يتعلق بالأدوية، تقوم الوزارة على الفور بإصدار تعميم لكافة الجهات الصحية والمعنية في حال وجود ضرورة سحب تلك المنتجات وإتلافها أصولاً، حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع».

وأضاف: في حالة حدوث أي آثار جانبية ناجمة عن استخدام المنتج، يمكن التواصل مع الوزارة عبر البريد الإلكتروني: pv@mohap.gov.ae أو الإبلاغ عن الآثار السلبية من خلال النظام الإلكتروني على موقع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أو من خلال التطبيق الذكي UAE RADR كما يمكن للجمهور الاطلاع على التعاميم الصادرة على الموقع الإلكتروني للوزارة.