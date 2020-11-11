جاهزية لموسم الأمطار

دبي (الاتحاد)

أكد العقيد مبارك الكتبي مدير مركز شرطة حتا، جاهزية المركز للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة، سواء في المناطق الجبلية والأودية أو التعامل مع الحوادث المرورية أثناء سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء في المنطقة، التي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل السياح بسبب طبيعتها التي تضم جبالاً وأودية وسدوداً.

وقال الكتبي: إن المركز يُطبق للعام الرابع على التوالي حملة «الأمطار نعمة لا تجعلها نقمة»، التي يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات منها بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والدفاع المدني بدبي، والإسعاف الموحد، وذلك من أجل رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة كانحصار سيارات في المياه الجارية أو حوادث السقوط من المرتفعات، إلى جانب الحوادث المرورية خلال تساقط الأمطار.

وأوضح أن مركز شرطة حتا عقد اجتماعاً تنسيقاً مع الشركاء الاستراتيجيين، من أجل رفع مستوى الجاهزية الدائم والتنسيق المشترك للتعامل مع أية حوادث طارئة خلال فصل الشتاء، وتعزيز التوعية للسياح وزوار المناطق الجبلية والأودية والسدود.