المختبر المرجعي الوطني ينال اعتماد «اياك»

أبوظبي (الاتحاد)

حصل المختبر المرجعي الوطني، أحد مرافق شبكة «مبادلة للرعاية الصحية» عالمية المستوى، على اعتماد مركز الإمارات العالمي للاعتماد «اياك» «آيزو 15189» لفحوص الأمصال «الأجسام المضادة» الخاصة بـ «كوفيد - 19»، والمعروفة أيضاً بفحوص الأجسام المضادة، واعتماد «آيزو 15189» لفحوص مسحة الأنف بتقنية PCR الخاصة بالكشف عن فيروس «كوفيد - 19»، في المنشأة التابعة للمختبر في مدينة أبوظبي الصناعية، ليصبح بهذا أول مختبر في دولة الإمارات، ينال شهادتي الاعتماد هاتين لهذه النوعية من الفحوص.

وأفادت أمينة أحمد محمد، المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد «اياك»، بأن اعتماد المختبر المرجعي الوطني يأتي ضمن مظلة الاعتراف الدولي بنتائج الفحوص الطبية واتفاقيات الاعتراف الدولي المتبادل للمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ILAC MRA والذي يؤهل المختبرات الحاصلة عليه للاعتراف بنتائجها على المستوى الدولي، وهو ما يؤكد مصداقية ودقة النتائج الصادرة عن مختبراتنا الوطنية، ودورها الفاعل في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد عبد الحميد العبيسي، الرئيس التنفيذي للمختبر المرجعي الوطني «يعكس هذا الاعتماد المرموق، تفانينا وحرصنا على تلبية أعلى المعايير الدولية للجودة والدقة في مختلف مجالات عملنا، بما في ذلك فحوص مسحة الأنف PCR وفحوص الأمصال التي نجريها للكشف عن فيروس كوفيد - 19».