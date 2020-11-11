«دبي صديقة للدراجات الهوائية» اليوم

دبي (الاتحاد)

تنظم القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، ضمن فعاليات المبادرة الرياضية «الروح الإيجابية» اليوم في مضمار ميدان ند الشبا، فعاليات «دبي صديقة للدراجات الهوائية»، والتي تتضمن ورشة تثقيفية حول الاستخدام الآمن والسلامة العامة أثناء قيادة الدراجات الهوائية.

وحثت فاطمة بوحجير رئيس قسم المبادرات المجتمعية في إدارة العلاقات المجتمعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، الراغبين في الالتحاق في فعالية «دبي صديقة للدراجات الهوائية»، بضرورة الإلمام التام باستخدام الدراجة الهوائية والقدرة على قيادتها، واستخدام الخوذة والسترة التحذيرية المناسبة، والتأكد من الأنوار التحذيرية فيها، وعدم استخدام الهاتف أو السماعات الهاتفية خلال الفعالية، وضرورة التزود بالمياه والمشروبات الصحية في المضمار، والتقيد بالسرعة المطلوبة، وعدم استخدام الدراجات الهوائية المزودة بمحركات، وعدم التجاوز بصورة خطرة.

وأوضحت أن فعالية «دبي صديقة للدراجات الهوائية» تعتبر من فعاليات مبادرة «الروح الإيجابية» الهادفة إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين وتقبلهم مع نبذ كافة أشكال التطرف والكراهية والعنف والعصبية والتمييز، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعالة لاستغلال أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج التوعوية والثقافية الهادفة إلى توعية الشباب والفئات السنية الصغيرة بالقيم والأخلاق الحميدة وتقاليد مجتمعنا الأصيلة، التي تسهم في تنشئتهم بالصورة المطلوبة، وتصنع منهم رجالاً نافعين لأنفسهم وأسرهم وأوطانهم في المستقبل.