«مهرجان الظفرة».. «التلاعب في الشريحة الإلكترونية للإبل» يمنعها من المشاركة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الظفرة استبعاد المطية التي يثبت تلاعبها بالشريحة الإلكترونية؛ مثل حذفها أو نقلها أو محاولة استخراجها، بشكل نهائي من المشاركة في «مزاينة الإبل»، المسابقة الأبرز والأكبر في المهرجان، إضافة إلى دفع غرامة 10 آلاف درهم.

كما أعطت اللجنة المنظمة الحق لمالك المطية التي يتم حظرها لأي سبب من أسباب الحظر، إمكانية المشاركة في المهرجان بعد تسديد قيمة الحظر، وفـي حـال حظـر مطيـة أو أكثـر يتـم دفـع 10 آلاف درهـم عـن كل مطيـة.

وأوضح محمد عاضد المهيري، مدير مزاينة الإبل في المهرجان، أن قرار الاستبعاد النهائي للمطية التي يثبت تلاعبها بالشريحة الإلكترونية جاء بعد تطبيق استخدام الشريحة الإلكترونية الخاصة بالمهرجان، والتي تضم كافة التفاصيل الخاصة بالمطية المشاركة، مؤكداً أنه تم ترصيص الإبل المشاركة وتزويدها بشريحة إلكترونية خاصة بالمهرجان والتي قدمت بشكل مجاني للجميع، وتم ذلك من خلال مكتب اللجنة بمنطقة الظفرة.

وأوضح المهيري أن هناك حالات يتم من خلالها الاستبعاد النهائي من المهرجان مثل التلاعب بالشريحة الإلكترونية، وحالات أخرى يتم خلالها حظر المطية المشاركة، ولا يتم إلغاء الحظر إلا بعد دفع قيمة الغرامة الخاصة بفك الحظر والمقرر بـ10 آلاف درهم عن كل مطية، ومنها على سبيل المثال استخدام مواد مخدرة للشفة، أو وجود تغير في شكل المطية المشاركة، وفي حال اكتشاف اللجنة أي غش أو تلاعب أو أي نوع من أنواع العبث للتغيير من الشكل الطبيعي للمطية، يتم حظر المطية من المشاركة ولا يمكن لها المشاركة إلا بعد فك الحظر.

معايير واشتراطات خاصة

وبيّـن أن هناك أنواعاً من العبث يمكن اكتشافها بشكل فوري من قبل اللجنة الفنية والأطباء، مثل تخدير الشفة أو غيرها من أنواع العبث التي يمكن اكتشافها في وقتها، بجانب أنواع أخرى من العبث يتم اكتشافها من قبل اللجنة الطبية بعد إجراء التحاليل والفحوص الخاصة بها.

وأضاف المهيري أن اللجنة المنظمة وضعت مجموعة من المعايير والاشتراطات الخاصة بالمشاركة في الأشواط الفردية، ومنها أنه يتم استبعاد المطية إذا تبين للجنة الطبية أن بها أي نوع من أنواع العبث للتغيير من الشكل الطبيعي، أو مصبوغة، أو كانت تحت تأثير المنشطات.

وستحيل اللجنة الإبل المشتبه بها بالتنشيط إلى الفحص الطبي، ولا يحق الترفيع بين الأشواط والتقيد التام بالسن، وفي حال اشتباه اللجنة في سن المطية لا تقبل الحلفة إلا من المولد، وإذا تبين للجنة أن المطية في غير سنها يتم استبعادها، كما أنه في حال اشتباه لجنة التشبيه في المطية بأنها مهجّنة تحال لفحص تطابق الدم، ويجب على المالك إحضار الأم والأب خلال مدة أقصاها 30 يوماً، وفي حال عدم الحضور في المدة المحددة تحجب الجائزة عن المالك، ولا يحق له المطالبة بها، وفي حال اكتشاف اللجنة أي غش أو تلاعب من المشارك، يتم استبعاده من المشاركة لغاية دفع الغرامة المقررة.

كما تضمنت الشروط أيضاً منع دخول الدبدوب وهو (صغيـر الإبـل) منعاً باتاً مـن البوابـة الخارجية إلى شـبوك المزاينـة، ومـن يخالـف ذلـك يتم اسـتبعاده مـن المشـاركة وتلغى جميع مشـاركاته، ويحـرم مـن جوائـزه، كما يمنع أيضاً عرض الدبدوب في شارع المليون، أو المنطقة المخصصة للمهرجان، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وتشمل الشروط كذلك، السماح للإبل بالمشاركة مرة واحدة فقط، ولا يسمح لأبناء القبائل بالمشاركة في الشوط الرئيس لأصحاب السمو الشيوخ، كما لا يسمح للإبل التي لا تحمل شريحة إلكترونية بالمشاركة، بينما يسمح لكل مشارك بالمشاركة بمطية واحدة في كل شوط، ويمنع مشاركة الإبل المهجنة في أشواط المحليات الأصايل أو أشواط المجاهيم الأصايل.

إجراءات احترازية مشددة

وشددت اللجنة المنظمة للمهرجان على الإجراءات الاحترازية الواجب الالتزام بها في موقع المهرجان، وكذلك العزب والمنصة الرئيسية، وكانت اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة وبالتعاون مع الجهات المعنية قد اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل حماية صحة المشاركين والعاملين، ومنها إبراز نتيجة سلبية لفحص «كوفيد- 19» عبر تطبيق الحصن، وفحص الحرارة، والتباعد الجسدي، والتعقيم اليومي واقتصار الحضور على 30 % من استيعاب منصة التتويج، وغير ذلك من الإجراءات.

المفاريد - مجاهيم

على صعيد المنافسات، تنطلق اليوم مسابقة المفاريد مجاهيم في فئتي التلاد والشرايا، حيث خصصت لهم اللجنة المنظمة اليوم 4 أشواط، الشوط الأول لشرايا أبناء القبائل، والثاني شوط شرايا لأبناء القبائل مفتوح، ويسمح فيه بالشركاء، والثالث شوط تلاد لأبناء القبائل، والرابع أيضاً تلاد لأبناء القبائل، حيث يبدأ دخول الشبك في الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثامنة صباحاً، ليتم بعدها إغلاق الشبك، ومنع دخول الإبل إلى ساحة المهرجان، تمهيداً لبدء أعمال التحكيم والفحص والفرز، ثم يتم بعدها المبيت في الشبك للإبل المرشحة للفوز بأحد المراكز الأولى في المهرجان لحين إعلان النتائج صباح غد.