«تخطيط أم القيوين» تستكمل عنونة الشوارع والمناطق

سعيد أحمد (أم القيوين)

تستكمل دائرة التخطيط العمراني بأم القيوين تنفيذ مشروع عنونة المناطق والشوارع في الإمارة، بهدف تزويد الجمهور بنظام عنونة مبسط، يساعدهم على سرعة الوصول إلى وجهاتهم.

واشتملت المراحل السابقة على تسمية قطاع فلج المعلا ومن ضمنها منطقة الراشدية وبياته، وقطاع السلمة التي تضم مناطق السلمة 1 و2 و3 والسويحات، ومحمد بن راشد، والقراين، وعود الطاير 1 و2 وغيرها.

وقالت المهندسة مريم الشامسي، رئيس قسم العنونة والإرشاد المكاني بدائرة التخطيط العمراني بأم القيوين: إنه تم الانتهاء من عنونة منطقة الراعفة ومدينة الشهداء، وشملت 42 شارعاً فرعياً و4 شوارع رئيسة، واستكمال ترقيم أكثر من 600 مسكن في مختلف مناطق الإمارة.

وأضافت أن معظم أسماء الشوارع أخذت من طبيعة البر، بالإضافة لبعض المسميات من التراث الإماراتي، لتعزيز القيم الأصيلة، والمحافظة على الموروث الوطني عند أفراد المجتمع.

وأشارت إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة الدائرة لعنونة كامل المناطق في الإمارة، وتزويدها بنظام بسيط، يسهل الإجراءات والتعريف بمعالم المدينة، والعمل على الوصول السريع والسهل لكافة المواقع والمؤسسات الخدمية بالإمارة، وذلك باستخدام أفضل التقنيات التي تساعد على جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالإمارة.