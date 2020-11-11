محمد بن زايد يستقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية للشرق الأوسط

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، الفريق السير جون لوريمر كبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق الأوسط في المملكة المتحدة الصديقة.

وبحث سموه والمسؤول العسكري البريطاني، خلال اللقاء الذي جرى بقصر البحر، علاقات الصداقة، ومختلف جوانب التعاون الثنائي والتنسيق بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في المجالات الدفاعية والعسكرية وسبل تنميتها، بما يعزز العمل المشترك بين البلدين.

وتبادل سموه وكبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق الأوسط في المملكة المتحدة وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة.



