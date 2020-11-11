«المتحدة للطباعة الأمنية» ضمن 32 شركة في العالم تحصل على «آيزو 14298»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «المتحدة للطباعة الأمنية»، إحدى شركات «المتحدة للطباعة والنشر»، عن حصولها على شهادة المنظمة الدولية للمعايير (الآيزو 14298)، مستوى المصرف المركزي، والمعترف بها دولياً، لضمان الوصول إلى أعلى مستويات الجودة في عمليات الطباعة الأمنية.

وبذلك تكون «المتحدة للطباعة الأمنية» الشركة الثانية خليجياً، والثانية والثلاثين على مستوى العالم التي تحصل على هذه الشهادة.

وقالت الشركة إنها حرصت على تطوير ودعم نظامها من أجل تحسين المستوى الأمني الشامل لمنتجاتها الأمنية كافة، من أجل المحافظة على مستوى عالٍ من الجودة لعملائها، مع توفير آلية عمل تضمن الاستمرارية على المستوى المتطور ذاته لخدماتها في مجال الطباعة الأمنية، مضيفة أنها سعت للحصول على شهادة (الآيزو 14298) لتوثيق التزامها بتقديم منتجات وخدمات أمنية عالية الجودة لعملائنا الحاليين والمستقبليين.

ويشتمل الحصول على توثيق شهادة (الآيزو 14298) على عدة مميزات، منها: تنفيذ نظام إدارة أمن معلوماتي موثق على مستوى مؤسسات طباعة العملة، وضمان أقصى درجات الأمن، بدءاً من التطوير، ووصولاً إلى الإنتاج، وتوفير مرجع معترف به للمؤسسات الحكومية والتجارية، وتعزيز ثقة العملاء والسعي إلى رضاهم، والتعاون مع العملاء في مكافحة التزوير والتزييف في جميع المستندات الأمنية.

وأعربت «المتحدة للطباعة الأمنية» عن تطلعها إلى أن تكون من الرواد في مجال الطباعة الأمنية وخدماتها المقدمة في مجال طباعة بطاقات الهوية والبطاقات البنكية وأوراق التصويت الانتخابية والشهادات، وجميع منتجات الطباعة الأمنية، مع التزام أعلى معايير الجودة للمحافظة على النظام الأمني المعتمد من شهادة (الآيزو 14298) في مجال الطباعة الأمنية.