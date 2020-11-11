محمد بن زايد: تعازينا ومواساتنا إلى ملك البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعازيه إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وولي عهده والشعب البحريني الشقيق، في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الأربعاء.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «رحم الله فقيدنا الكبير الشيخ خليفة بن سلمان..كان ركيزة أساسية من ركائز البناء والتنمية في البحرين الشقيقة، وترك إرثاً ثرياً من العمل الوطني والخليجي المخلص.. تعازينا ومواساتنا إلى الملك حمد وولي عهده والشعب البحريني الشقيق..ونسأل الله أن يلهم آل خليفة الكرام جميل الصبر والسلوان».