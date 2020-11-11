حاكم رأس الخيمة يعزي ملك البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقية تعزية إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته.. راجياً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم مملكة البحرين وشعبها وآل خليفة الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقية تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.



