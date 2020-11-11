محمد بن راشد: تعازينا لشقيقنا ملك البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تعازيه إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وشعب البحرين الشقق، في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وكتب سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، تغريدة مرفقة بصورة للأمير خليفة بن سلمان آل خليفة: "تعازينا لشقيقنا ملك البحرين .. ولأهلنا في البحرين الحبيبة في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة .. مسيرة ممتدة في خدمة بلده .. ورحلة تنموية ساهمت في صياغة تاريخ البحرين الحديث.. نسأل الله له الرحمه والمغفرة ولأهلنا في البحرين الصبر والسلوان ".