قرقاش لـ «الاتحاد»: الاتفاق الإبراهيمي للسلام ليس موجّهاً إلى إيران

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الاتفاق الإبراهيمي للسلام قرار سيادي ليس موجّهاً إلى أي بلد وعلى وجه التحديد إيران.

وأشار معاليه، في تصريحات لـ«الاتحاد» خلال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السابع، إلى أن دولة الإمارات تؤمن بحل النزاعات من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية، وتحرص على تعزيز السلم والأمن في المنطقة. وشدد معاليه على أن دولة الإمارات حريصة على أهمية بناء الثقة وتطوير العلاقات الاقتصادية، ومواصلة الحوار السلمي والسياسي بين دول المنطقة لتحقيق الاستقرار والازدهار ورفاهة الشعوب، وتعمل دائماً مع أصدقائها وحلفائها لتشجيع الحوار البناء والدبلوماسية الإيجابية.