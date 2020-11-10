«تنفيذي الشارقة» يطلع على دراسة «التأمين الصحي»

الشارقة (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

بحث الاجتماع الذي عقد في مكتب سمو الحاكم عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، لمتابعة أبرز المستجدات في العمل الحكومي وخطط تطوير الخدمات في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية، والاطلاع على سير أعمال المشروعات التنموية في الإمارة.

واطلع المجلس على الدراسة التحليلية المقدمة من هيئة الشارقة الصحية حول منظومة التأمين الصحي الخاصة بموظفي ومتقاعدي حكومة الشارقة للربع الثالث من عام 2020م، وتضمن التقرير إحصائيات أعداد المؤمّن عليهم، والتي بلغت 94 ألفاً و789 منتفعاً من الموظفين والمتقاعدين وأسرهم.

وتناول التقرير جداول الفئات التأمينية وأبرز المنافع الصحية ونسب استخدامها، كما تناول عدداً من مؤشرات تحليل النتائج بحسب أشهر السنة، وذلك لتقييم أداء المنظومة وتطوير مستوى الخدمات الصحية للمنتفعين.

وأثنى المجلس على جهود هيئة الشارقة الصحية في متابعة عمل منظومة التأمين الصحي، ووجّه بالعمل على زيادة المنافع الصحية، وتحسينها وتطوير الخدمات وتوعية المنتفعين، للحفاظ على صحتهم والاستخدام الأمثل للتأمين الصحي.

واطلع المجلس على تقرير سير أعمال لجنة تخصيص الأراضي بإمارة الشارقة، والمقدم من دائرة التخطيط والمساحة، وتناول التقرير أبرز جهود اللجنة منذ تشكيلها لتنظيم آليات تخصيص الأراضي، حيث بلغت اجتماعات اللجنة منذ عام 2014 وحتى الآن 202 اجتماع درست خلالها 15 ألف طلب للأراضي السكنية والاستثمارية في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.

وتضمن التقرير أعمال اللجنة في مراجعة وتحديث اللائحة التنفيذية لنظام عمل اللجنة والتواصل الفعال مع المجالس البلدية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتقديم وتطوير النظام الإلكتروني والرقمي لعقد الاجتماعات ومتابعة الطلبات المقدمة.

وقدم المجلس شكره للجنة تخصيص الأراضي في إمارة الشارقة، مثنياً على جهودها في تطوير نظام عملها والتنسيق مع الجهات المختصة.

واعتمد المجلس مذكرة الاستئذان التشريعي المقدمة مجلس الشارقة للتعليم بشأن تعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2017م، بشأن إنشاء وتنظيم مجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات بإمارة الشارقة.

كما اعتمد المجلس مذكرة الاستئذان التشريعي المقدمة من مجلس الشارقة الرياضي بشأن تعديل عدد من المراسيم الأميرية بشأن تنظيم الأندية الرياضية في إمارة الشارقة.

واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي ستعقد غداً الخميس.