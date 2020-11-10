بلحيف النعيمي يترأس اجتماع «شؤون البلديات» في دول التعاون

دبي (الاتحاد)

ترأس معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة أعمال الاجتماع الثالث والعشرين للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته الإمارات افتراضياً.

وقال: «إن منظومة العمل البلدي على المستوى الخليجي سجلت تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية بما يواكب التوجهات المستقبلية لدول المجلس، إلا أن الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد - 19 خلال العام الجاري تتطلب إجراء دراسة شاملة للتشريعات والآليات الخاصة بتبادل المعلومات والرقابة البلدية المعمول بها في دول المجلس، لتشكل أساساً لوضع دليل أو بروتوكول خليجي موحد للتعامل مع مثل هذا النوع من الأزمات في المستقبل».