إغلاق 25 ساحة ترابية مشوّهة للمظهر بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت بلدية مدينة الشارقة إغلاق أكثر من 25 ساحة مواقف ترابية مشوّهة للمظهر الحضاري، بعد رصد العديد من السلوكيات السلبية فيها، والتي تشوه المظهر العام والجمالي للإمارة، كترك المركبات بها لفترات طويلة، والوقوف بصورة عشوائية تؤدي إلى إثارة وتجمع الغبار والأتربة، وقد قامت البلدية بإغلاق هذه الساحات بعد التأكد من وجود عددٍ كافٍ من المواقف النظامية في تلك المناطق.

وأكد علي أحمد أبو غازيين مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة، أنه تم إغلاق أكثر من 25 ساحة ترابية مشوّهة للمظهر العام منذ بداية العام الجاري، في مناطق متفرقة من مدينة الشارقة، حيث جاءت عملية الإغلاق على فترات متفاوتة بعد دراسة الموقع، والتأكد من وجود المواقف النظامية والساحات الاستثمارية في المنطقة.