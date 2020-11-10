«توام» ينقذ حياة طفلة من ورم معقد

العين (الاتحاد)

نجح مستشفى توام، أحد منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية – «صحة»، في إعادة البسمة والأمل للطفلة لين البالغة من العمر قرابة العامين، بعدما اجتازت بحمدالله، وبنجاح تام عملية ماراثونية وبغاية التعقيد استمرت 14 ساعة تم فيها استئصال ورم معقد في قاعدة الجمجمة كان يملأ منطقة تجويف العين اليمنى، ويمتد إلى الدماغ وداخل تجويف الأنف والجيوب الأنفية.

وتمكن الفريق الجراحي من إعادة ترميم منطقة الحجاج وقاعدة الجمجمة باستخدام سديلة عضلية حرة من جدار البطن تم نقلها وتوصيلها بجراحة مجهرية دقيقة بشبكة الشرايين والأوردة في الوجه، ثم تمرير العضلة لتملأ الفراغ في تجويف العين.

وتعتبر هذه العملية الفريدة الأولى من نوعها في دولة الإمارات التي تتم بنجاح في هذه الفئة العمرية، ولم تسجل أي مضاعفات للعملية بحمد الله.

واشترك في العملية فريق متميز من عدة تخصصات في مستشفى توام ضم كلاً من الدكتور محمد العشّا - استشاري جراحة أورام الدماغ وجراحة قاعدة الجمجمة (رئيس الفريق الجراحي)، والدكتور عمار الضامن جرَاح التجميل، والدكتور نور الدين الحسن استشاري جراحة الانف والأذن، والدكتور عمر الحديد استشاري جراحة العين والدكتور حسام أبوخضير أخصائي جراحة الأعصاب، والدكتورة لطيفة الظاهري طبيب ممارس جراحة التجميل، واختصاصية التخدير الدكتورة اراتي بوسالي، وبالتعاون مع الدكتور جمال قطيش - استشاري الأشعة التداخلية الذي أجرى قسطرة تشخيصية للشرايين في الدماغ والرقبة قبيل العملية.