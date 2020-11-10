«حمدان الذكية» تحتفي بـ«يوم الجودة العالمي 2020»

دبي (الاتحاد)

أعدت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» حزمة من المبادرات النوعية للاحتفاء بـ«يوم الجودة العالمي 2020» الذي يحمل شعار «بناء القيمة المضافة للعملاء»، حيث من المقرر تنظيم سلسلة من الحلقات النقاشية باللغتين العربية والإنجليزية بمشاركة نخبة الأكاديميين وكبار الشخصيات الحكومية وصناع القرار والمسؤولين التنفيذيين من مختلف القطاعات الحيوية.

وتندرج الجلسات الحوارية، المقررة في 12 نوفمبر الجاري، في إطار الجهود الحثيثة التي تقودها الجامعة لجعل الجودة ثقافة مؤسسية راسخة، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات في تحقيق أعلى مستويات جودة الحياة باعتبارها أولوية قصوى وهدفاً جوهرياً.

وفي إطار الاحتفال بـ«يوم الجودة العالمي 2020»، من المقرر أن يتحدث الدكتور منصور العور، رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية» في الندوة الإلكترونية التي ستنظمها «هيئة تقويم التعليم والتدريب» (‏‏ETEC)‏‏ في المملكة العربية السعودية.