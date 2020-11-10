عبدالله بن زايد ووزير الدولة البريطاني يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

عبدالله بن زايد في حديث مع وزير الدولة البريطاني (وام)

كما بحث سموه ومعالي جيمس كليفرلي مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» والتعاون المشترك من أجل احتواء تداعياته ومعالجة آثاره، بالإضافة إلى دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

عبدالله بن زايد خلال استقباله وزير الدولة البريطاني

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي جيمس كليفرلي، مؤكداً على العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات وبريطانيا.

وأشاد سموه بالتطور المستمر في التعاون المشترك في مختلف المجالات، وذلك بما يلبي تطلعات قيادتي كلا البلدين، ويعود بالخير على شعبيهما.