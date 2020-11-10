إطلاق أول بطولة للتسامح في الرياضة الإلكترونية

أبوظبي (الاتحاد)

شهد اليوم الثاني من فعاليات المهرجان الوطني للتسامح والتعايش الذي تنظمه وزارة التسامح افتراضياً هذا العام، اجتماع المفوضية الدولية للتسامح في الرياضات الإلكترونية الذي ترأسه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، كما شهد المهرجان إطلاق أول بطولة للتسامح في الرياضات الإلكترونية، بالتعاون بين وزارة التسامح والاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، والتي تفتح باب المشاركة أمام الشباب من مختلف دول العالم، كما أطلق المهرجان جلسات ملتقى التسامح في الرياضات الإلكترونية، بمشاركة كافة أعضاء المفوضية العالمية للتسامح في الرياضات الإلكترونية، وأعضاء الاتحاد الدولي للعبة وأعضاء الاتحاد الإماراتي، وعدد كبير من المهتمين بالرياضة الإلكترونية؛ محلياً وعربياً وعالمياً.

وتحدث فلاد مارينيسكو رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية حول أهمية التسامح في الرياضات الإلكترونية، كما تحدث أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، حول الدروس المستفادة من الاتحاد الدولي، وشارك بالملتقى نيكول بايك - رئيس قطاع يوجوف العالمي للرياضات والألعاب الإلكترونية بورقة عمل حول التسامح في مجتمع الألعاب – تفاعل وانطباعات وخبرات، واختتمت الدكتورة هايدي العسكري المدير العام للتنوع والشمول والشراكات، ومدير قطاع التخطيط والتطوير بالهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، حول ممارسة الشباب العربي للرياضة الإلكترونية وأهمية تعزيز القيم الأخلاقية من خلال هذه الألعاب ومنها التسامح.

بطولة التسامح

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: نحن هنا اليوم لإطلاق المفوضية الدولية للتسامح في الرياضات الإلكترونية والألعاب، كما أننا نفتتح النسخة الأولى من بطولة التسامح للرياضة الإلكترونية، سيكون يوماً حافلاً للجنة الدولية التي تعد واحدة من النتائج الإيجابية لمذكرة تفاهم موقعة بين وزارة التسامح والتعايش في الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، للعمل معاً لتعزيز التسامح والتعايش من خلال الرياضات الإلكترونية.

وأضاف معاليه: إننا ننظر إلى التسامح والتعايش على أنهما شرطان أساسيان لعالم سلمي ومنتج، عالم يحترم فيه التنوع، حيث نتبنى إنسانيتنا المشتركة، حيث ندرك ترابطنا، ونتخذ إجراءات من أجل مساعدة الآخرين، وآمل أنه من خلال العمل معاً، ستخلق وزارة التسامح والتعايش والاتحاد الدولي للرياضة الإلكترونية معاً ثقافة تحتفي بالتسامح والتعايش عبر الإنترنت.

وأوضح معاليه أن المفوضية ستعمل بجد لرؤية هذا يتحقق على أرض الواقع من خلال البطولات ومن خلال فعاليات وملتقيات أخرى على مدار العام، مؤكداً معاليه أن إطلاق المفوضية الدولية للتسامح في الرياضات الإلكترونية والألعاب «أول بطولة للتسامح في الألعاب الإلكترونية» يعد خطوة مهمة جداً في الطريق الطويل للوصول بالتسامح كافة شباب العالم الممارسين والمتابعين لتلك الألعاب بقيم التسامح والتعارف الإنساني.

التسامح والتعايش

ومن جانبه، عبر فلاد مارينيسكو رئيس الاتحاد الدولي للألعاب إلكترونية في كلمته، عن سعادته بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش الإماراتية، مثمناً جهود معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس المفوضية الدولية للتسامح، الذي يؤمن بدور البطولات في الألعاب الإلكترونية في الوصول إلى الشباب برسالة التسامح والتعايش، والسلام بين مختلف شعوب وثقافات العالم، مضيفاً: الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية سيبذل قصارى جهده لدعم جهود المفوضية الدولية للتسامح في تحقيق أهدافها السامية، في إطار السعي المشترك بالقيم السامية نحو شباب العالم وتحقيق السلام من خلال الرياضات الإلكترونية، في ظل ما يمر به العالم من ظروف عالمية وفي ظل تفشي وباء كوفيد- 19، حيث تتجلى قوة الرياضات الإلكترونية في توحيد الشعوب.

نهيان بن مبارك والمشاركون في فعاليات اليوم الثاني للمهرجان (من المصدر)

القيم الإنسانية

ومن جانبها، قالت الدكتورة هايدي العسكري: إنه لمن دواعي سروري وفخري أن أكون بين هذه القامات العالمية التي تدير الرياضة الإلكترونية حول العالم، وأن أكون أحد أفراد الفريق الذي يبذل جهوداً مقدرةً للانطلاق بالقيم الإنسانية السامية إلى الشباب من خلال البطولات العالمية في الرياضات الإلكترونية، وإنه لأمر مثير بالنسبة إلى أن أشارككم اليوم في هذا الحدث بعد أن تلقيت دعوة للمشاركة، فقد طلب مني ابن أخي البالغ من العمر 18 عاماً الانضمام إلى إحدى المنصات الأشهر في هذا العصر، الهادفة إلى ترفيه الأطفال دون سن الثامنة عشرة، وتسمح هذه المنصة للأشخاص بالتواصل مع بعضهم بعضاً والدردشة والاستمتاع بالألعاب من دون الحاجة إلى أن يكون لديهم رقم هاتف أو أن يكون لديهم فريق، ولذلك فإن الوصول إلى هذه المنصات بقيم التسامح سيكون أمراً إيجابياً جداً، وأرجو أن تصل الرسالة إلى الشباب العربي الذي يشارك بأعداد كبيرة في هذه البطولات، مشيدة بجهود معالي الشيخ نهيان بن مبارك في تعزيز قيم التعايش والسلام على المستوى العالمي.

التسامح والتنوع

ومن جهة أخرى، عبرت نيكول بايك - رئيس قطاع يوجوف العالمي للرياضات والألعاب الإلكترونية عن سعادتها بالمشاركة بما لديها من خبرات وتجارب مع الآخرين، واستخدام كل ما توصلنا إليه من بيانات في تعزيز الأمور ذات الصلة بالتسامح والتنوع، فالبيانات والمعلومات تساعدنا في تحديد ما يتوجب التركيز عليه، وهذا بالنسبة لها أمر مثير للغاية. ويجب علينا جميعاً أن نعمل على الاستفادة من البيانات في هذه الموضوعات التي تهمنا، وأن نتشارك في ذلك، مؤكدة أن التعاون القائم بين الاتحاد الدولي للرياضة الإلكترونية ووزارة التسامح والتعايش يمكنه أن يحقق نتائج مبهرة لدى شباب العالم، بمزيد من الجهود المخلصة والابتكار والإبداع في تضمين هذه الرسالة السامية ضمن البطولات والألعاب الإلكترونية.

العيش المشترك

أوضح أركادي دفوركوفيتش – رئيس الاتحاد العالمي للشطرنج أنه يعتز كثيراً بالمشاركة في هذه الفعالية وأن يكون جزءاً منها، والحديث حول معانٍ مثل التكافل والتعايش والتسامح. ففي ظل التحديات التي يواجهها العالم، يجب أن نعمل على تعزيز التوعية بمثل هذه القيم، وأعتقد أن العيش المشترك هو أهم هذه القيم التي نحتاجها في الوقت الحالي. فيجب أن تكون مجتمعاتنا متعاونة أكثر، وأن نركز على هدفنا المشترك في تعزيز هذه القيم. يجب أيضاً تقديم قيم التسامح ودمجها في التعليم من الصغر، ولكن في ظل هذا العالم لن يكون ذلك هو الحل الوحيد لأن هناك مصادر أخرى، فيجب أن نركز على الترويج لقيم التسامح من خلال الوسائل الإلكترونية والأفلام والألعاب، وخاصة النماذج والأشخاص الذين يمثلون القدوة.