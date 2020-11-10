«كليات التقنية» تضع تصورات الاستعداد للخمسين

أبوظبي (وام)‏

عقدت كليات التقنية العليا جلسات عصف ذهني مكثفة على مدار يومين لوضع تصور لمنظومتها التعليمية «2022 - 2026» ضمن استعداداتها للخمسين عاماً المقبلة.

حضر الجلسات معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا ومشاركة القيادات الإدارية والأكاديمية في الكليات.

جاءت الجلسات تحت عنوان «إعادة تصور كليات التقنية - دورة تطوير الاستراتيجية 2022 - 2026» واستندت المناقشات خلالها على الرؤى والاستراتيجيات الوطنية وركائز تحقيق التميز الحكومي فيما يتعلق بالمرونة والاستباقية والابتكار ووثيقة الخمسين والاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031.

وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي أن جلسات العصف الذهني تأتي لوضع الخطوط العريضة للمرحلة القادمة لكليات التقنية العليا بما يتماشى مع رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة في استشراف المستقبل، مشيراً إلى أن الأساس في الرؤية المستقبلية للكليات هو إعداد الشباب بالشكل الذي يتجاوز البحث عن الوظيفة وانتظارها إلى شباب قادر على خلق الفرص والمساهمة في عملية التنمية.

ونوه بأنه سيتم قريباً الاحتفال بأولى نتائج خطة «الجيل الرابع» من الخريجين الذي يمثلون قيادات فنية في تخصصاتهم، والذين يحملون شهادات أكاديمية وشهادات احترافية مهنية عالمية متخصصة.

من جانبه، قال الدكتور عبداللطيف الشامسي إن أزمة كوفيد - 19 منحتنا فرصاً عديدة للتغيير والتطوير بعد أن مثلت عاملاً مسرعاً في تحقيق العديد من التحولات الجذرية في التعليم وإعادة صياغة الرؤى حول إعداد الموارد البشرية للمستقبل، والأهم أن كل هذه التطورات جاءت متناغمة مع جيل اليوم ومستجيبة لشغفه التكنولوجي.