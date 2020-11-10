مشاركون في «أبوظبي الاستراتيجي»: توحيد المجتمع الأميركي أولوية بايدن

أبوظبي (الاتحاد)

ناقش المتحدثون في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السابع، خلال جلساته التي تتواصل على مدار 3 أيام، انعكاسات انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن على النظامين الدولي والإقليمي. وأجمع المتحدثون على أن أولويةَ إدارة بايدن ستتركز على الأجندة الداخلية لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، فضلاً عن معالجة حالة الانقسام في المجتمع الأميركي، كما أكد المتداخلون أن إدارةَ العلاقة مع الصين ستمثل التحدي الأكبر لإدارة بايدن على صعيد السياسة الخارجية.

والمشاركون، في الملتقى الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات، على أن الشرق الأوسط لن يكون في صدارة أولويات الإدارة الجديدة، ولفتوا إلى أن توجهات بايدن تجاه المنطقة ستنطوي على الاستمرارية والتغيير في الوقت نفسه، إذ ستختلف سياسات إدارة بايدن عن سياسات الإدارة السابقة فيما يخص إيران، لكنها ستدعم اتفاقيات إبراهيم والمزيد من اتفاقات السلام بين إسرائيل والدول العربية.

وقال ريتشارد فونتين، الرئيس التنفيذي لمركز الأمن الأميركي الجديد في واشنطن، إن الانتخابات الأميركية أثبتت أن هناك قسماً كبيراً من الشعب الأميركي غير راضٍ عن السياسات الأميركية والأداء الاقتصادي، وستكون من أولى أولويات إدارة بايدن التعامل مع جائحة «كورونا»، حيث يتوقع أن تتبنى مقاربة مختلفة للأزمة.

وعلى صعيد السياسة الخارجية الأميركية، رأى فونتين أن إدارة العلاقة مع الصين ستمثل التحدي الأكبر لإدارة بايدن على صعيد السياسة الخارجية، وأوضح أن فريق بايدن نفسه منقسم على كيفية التعامل مع الصين بين خياري التنافسية التعاونية والتنافسية البحت، وبينما رجح أن تتراجع إدارة بايدن عن الإجراءات الحادة التي اتخذتها إدارة ترامب تجاه الصين بما يتعلق بالتجارة لكنه لم يستبعد أن تبقى التنافسية طاغية على العلاقة بين البلدين.

ومن ناحيته، قال كليف كويتشان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «أوراسيا»، إن الولايات المتحدة منقسمة على نفسها، وتعاني جراء ذلك أزمة داخلية، والتعامل مع هذه الأزمة ينطوي على تحدٍّ لإدارة بايدن، مشككاً بقدرة الرئيس المنتخب جو بايدن على التغلب على حالة الانقسام الداخلي، فضلاً عن تجديد القوة الأميركية، ومؤكداً أن تصويت نحو 71 مليون أميركي لترامب يعني أن «الترامبية» مازالت قائمة في الولايات المتحدة.

أما البروفيسور كيشور محبوباني، الباحث المتميز في معهد آسيا للبحوث التابع لجامعة سنغافورة الوطنية، فقد رأى أن هناك عوامل ثلاثة بنيوية تدفع الإدارة الديمقراطية للرئيس بايدن إلى الاستمرار في سياسة التنافس مع الصين، هي: أن القوة الأولى في النظام الدولي تصادم القوة الناشئة تاريخياً، ووجود إجماع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على أن الصين لن تصبح دولة ديمقراطية على غرار الولايات المتحدة، والعامل الثالث معنوي يتصل بدور الصين في جائحة «كورونا». غير أن البروفيسور محبوباني أكد أيضاً أن هناك أسباباً تدفع الإدارة الأميركية إلى التعاون مع الصين، أهمها اشتراكهما في مواجهة جائحة «كورونا»، وفي التعامل مع التحديات العالمية الأخرى مثل تغير المناخ.

واتفق المتحدثون على أن إدارة بايدن ستعود إلى النهج المتعدد الأطراف، وإلى الالتزامات العالمية سواء من خلال الرجوع إلى اتفاق باريس لتغير المناخ وإعادة المساهمة المالية لمنظمة الصحة العالمية، وتصحيح العلاقات مع الحلفاء في «الناتو» وفي أوروبا، لكنها مع ذلك ستبقى ضمن السياق التقليدي للسياسة الأميركية الخارجية ما قبل ترامب. ومن المهم هنا تذكُّر هنا أن بايدن سيكون رئيساً لولاية واحدة على الأغلب بسبب كبر سنه، لذا لن تحمل رئاسته تغييراً جذرياً أو بنيوياً في السياسة الأميركية العالمية.

التوجهات المستقبلية

قال الدكتور بول سالم، رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن، إن الشرق الأوسط لن يكون في صدارة أولويات الإدارة الجديدة، بسبب انشغالها بالشأن الداخلي مثل وباء «كورونا» والكساد الاقتصادي. وأضاف أن الشراكة الأميركية مع أبرز الدول الخليجية، والمرتبطة بالطاقة والاقتصاد والأمن في المنطقة، ستظل موجودة في ظل إدارة بايدن، ولن تتأثر بشكل كبير، كما توقع سالم أن تدعم إدارة الرئيس الأميركي المنتخب اتفاقيات التطبيع التي رعتها إدارة ترامب، معتبراً أن اتفاقات السلام الإبراهيمية إنجاز كبير، وعكس نضج الدول المنخرطة فيها، لاسيما دولة الإمارات، ورجح سالم أن تتجه إدارة بايدن إلى عكس السياسات الخاصة بترامب فيما يتعلق بالتعاون مع السلطة الفلسطينية وتشجيع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على استئناف المفاوضات.

من ناحيته، قال الدكتور ستيفن كوك، من مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن، إنه من المتوقع أن نرى الكثير من الاستمرارية في التوجهات الأميركية نحو منطقة الشرق الأوسط، إلا أنه أكد أنه ستكون هناك تغييرات مهمة في توجهات إدارة بايدن بما يتعلق بالتعامل مع إيران وملف الاتفاق النووي، حيث يرى كوك أنه سيكون هناك انتقال من سياسة «الضغوط القصوى» إلى إعادة التفاعل مع إيران ومحاولة إعادة الاعتبار للاتفاق النووي أو التفاوض على اتفاق جديد، لكنه أكد أن أي صفقة جديدة قد تعقدها إدارة بايدن مع طهران ربما تُفضي إلى نتائج مُزعزِعة للمنطقة.

واعتبر كوك أن التغيير الأهم في السياسات الأميركية في الشرق الأوسط سيكون تجاه تركيا، لأن الرئيس المنتخب جو بايدن يرغب في إعادة التركيز على ضرورة أن يسود حكم القانون في تركيا، كما أنه من المتوقع أن تستأنف إدارته التحقيق بشأن أنشطة بنك خلق التركي، وأن استمرار نشر تركيا منظومة «أس - 400» الصاروخية الدفاعية التي اشترتها من روسيا قد يؤدي إلى فرض إدارة الرئيس بايدن عقوبات على الحكومة التركية.

وقال وليام ويتشسلر، مدير مركز رفيق الحريري وبرامج الشرق الأوسط في مجلس الأطلسي بواشنطن، إن فوز بايدن يمثل أمراً جيداً للشرق الأوسط، لأنه ينتمي إلى جيل أكبر سناً يؤمن بأن تبقى مصالح أميركا في الشرق الأوسط كما هي. كما أضاف ويتشسلر أنه سيكون من الحكمة أن تُشجّع إدارة بايدن التطور الأخير في علاقات إسرائيل بالدول الخليجية، معتبراً أن اتفاقيات السلام الإبراهيمية تمثل تقييماً جديداً لإمكانيات السلام في المنطقة، لأنها تُلغي فكرة ضم أراض من الضفة الغربية والذي لو حصل فإن تأثيراته ستكون كارثية، كما أن هذه الاتفاقية ستكون مهمة ومُلهِمة للأجيال المقبلة. ورأى ويتشسلر أنه من غير المتوقع أن تتم العودة إلى الاتفاق النووي السابق مع إيران، لأن الظروف الجيوسياسية قد تغيرت منذ ذلك الحين، معتبراً أن أمام إدارة بايدن فرصتين في هذا الملف، أولاهما إمكانية العمل على خفض التصعيد والصراعات في المنطقة، والثانية توثيق التحالف مع الأصدقاء الخليجيين.