«تريندز» يشارك في قمة أوروبا الافتراضية لمراكز البحوث 2020

أبوظبي (الاتحاد)

شارك «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، مؤخراً، في «قمة أوروبا الافتراضية لمراكز البحوث 2020»، التي نظمها «معهد لودر» التابع لجامعة بنسلفانيا الأميركية حول تداعيات «كوفيد - 19» الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على الدول الأوروبية.

وقد مثل المركز في هذه القمة أمل محمد البريكي، الباحثة في إدارة الدراسات الاستراتيجية، التي أشارت إلى أن أزمة جائحة «كوفيد - 19» أظهرت أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به مراكز البحوث والدراسات في مساعدة الحكومات على كيفية إدارة هذه الجائحة والتخفيف من تداعياتها على الصُّعد كافة، وقد جمعت هذه القمة ممثلين عن أهم المراكز البحثية الأوروبية والعالمية، بالإضافة إلى العديد من صانعي السياسات الأوروبيين. وناقشت هذه القمة الافتراضية إدارة الدول الأوروبية لأزمة جائحة «كوفيد - 19»، والآليات التي اتبعتها في تخفيف تداعيات هذه الجائحة اقتصادياً واجتماعياً، خاصة في ظل انتشار الموجة الثانية من جائحة «كورونا»، وتوجهت دول عديدة نحو الإغلاق الكامل للحد من انتشار الفيروس بين السكان، فقد أعرب ماريو مونتي، رئيس وزراء إيطاليا السابق والرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، عن قلقه تجاه الاستجابة غير الكافية للأزمة من جانب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه الجائحة.

وسلط المشاركون في هذه القمة الضوء على التداعيات السلبية لجائحة «كوفيد - 19» بالنسبة إلى العديد من الدول الأوروبية، ففي إيطاليا زادت ديون الدولة بصورة كبيرة، ولكنها تظل بلداً آمناً، ولم يختلف التأثير في إسبانيا، حيث وصل فيها معدل البطالة بين الشباب إلى 40%، ومن المستبعد أن تنتعش حتى عام 2021، ولهذا فإن إسبانيا تحتاج إلى إصلاحات جوهرية في نظامها الاقتصادي وبيروقراطيتها ونظامها التعليمي، لكي تكون قادرة على التخفيف من الآثار السلبية لهذه الجائحة.

وسيُنظم «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، في 17 نوفمبر الجاري، اجتماعاً يضم مراكز البحوث والدراسات في العالم، تحت مسمى «الطاولة المستديرة لمراكز الفكر والبحوث»، التي ستبحث دور مراكز الفكر والبحوث في التعامل مع الأزمات والتحديات.