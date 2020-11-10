تقنية جديدة لتشخيص «كورونا»

أبوظبي (وام)

تمكن باحثون من برنامج الأحياء ومركز علوم الجينوم والأنظمة الحيوية في جامعة نيويورك أبوظبي من تطبيق نهج جديد لتشخيص فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» يتألف من ثلاث مراحل تقنية من شأنها أن تساهم في تحسين دقة الاختبار بشكل كبير، وزيادة فعاليته من حيث التكلفة.

وقام باحثو جامعة نيويورك أبوظبي، تحت إشراف أستاذة علم الأحياء في جامعة نيويورك وجامعة نيويورك أبوظبي كريستين غونسالوس والأستاذ المساعد في علم الأحياء بجامعة نيويورك أبوظبي يوسف إدغضور، بتطبيق نهج النسخ العكسي «اختصاراً RT-PCR»، ونسخ عدد كبير من جزيئات الفيروس قبل إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل الكمي «اختصاراً q-PCR»، باستخدام رقاقة حيوية تعتمد على تقنية النانو، وذلك بدلاً من الجمع بين هذه المراحل في أنبوب مختبري عادي.