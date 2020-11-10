3.68 مليار درهم رصدتها «الصحة» لتشغيل المستشفيات والمراكز في 2021

سامي عبد الرؤوف (دبي)

قالت وزارة صحة ووقاية المجتمع إن ميزانيتها للعام المقبل بلغت 4.73 مليار درهم، خصصت منها نحو 2.68 مليار درهم لقطاع المستشفيات، إضافة لنحو مليار درهم لقطاع المراكز والعيادات الصحية.

وكشفت الوزارة، في ردها على استفسارات «الاتحاد»، عن أنها تم تخصيص ميزانية بنحو 250 مليون درهم لبرامج الوقاية، ومن أهم المشاريع المتعلقة بهذا الجانب، تطبيق الحصن، نظام التطبيب عن بُعد، الطبيب الافتراضي وغيرها.

وقالت الوزارة: «نسعى إلى مواصلة مشاريعنا في تعزيز الابتكار وتوظيف التكنولوجيا وتسهيل الوصول للخدمات والتعامل مع الوبائيات وتحديث المستشفيات والمرافق الصحية، ورفع قدرة الكوادر الطبية والتمريضية والفنيين من خلال التدريب المستمر واستقطاب أحدث الممارسات لتحسبن جودة الخدمات المقدمة للمراجعين والمتعاملين».

وأكدت أن الميزانية المعتمدة للعام المقبل تمثل دعماً كبيراً في ظل وجود كوفيد-19 التي فرضت واقعاً جديداً لمستقبل القطاع الصحي، وما يجتاحه من دعائم لتعزيز قدراته، ولاسيما بناء أنظمة الوقاية من الأوبئة والتنبؤ بها.

وعن دور هذه الميزانية في دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الصحية، أجابت الوزارة، أنه تم الأخذ بعين الاعتبار تعزيز البنود المؤثرة بشكل مباشر وغير مباشر في تطبيق منظومة الذكاء الاصطناعي، واستخدام الروبوتات والتكنولوجيا الحديثة في أساليب العلاج والتطبيب عن بُعد.

وحول تخصيص الميزانية جزء منها لتعزيز أنظمة الكشف المبكر عن الأوبئة والفيروسات، أجابت الوزارة: «نعم تم تخصيص جزء من الميزانية لتعزيز أنظمة الكشف المبكر عن الأوبئة والفيروسات باستخدام أحدث التقنيات العالمية بقيمة 84 مليون درهم تقريباً».

وعن إجمالي ميزانيتها للعام المقبل للمشاريع الجديدة أو تطوير مرافق موجودة، أعلنت الوزارة انه تم تخصيص 123 مليون درهم تقريباً لتطوير المشاريع الجديدة في العام المقبل بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية.

وأوضحت أن المشاريع الجديدة تتمثل في تطوير كافة المستشفيات على مستوى الوزارة بما يتناسب مع المعايير الصحية العالمية والإجراءات والبرامج الوقائية والاحترازية الجديدة لمواجهة أي تحديات مستقبلية، وتوظيف التكنولوجيا والتطبيب عن بُعد.

كما تتضمن المشاريع الجديدة، برنامج الكشف المبكر عن الأوبئة وبرامج صرف الأدوية، بالإضافة للصيدلية الروبوتية وتطوير الشبكات الكهربائية والإلكترونية في المستشفيات والمراكز الصحية ورفع جاهزيتها للتعامل مع الأوبئة وتطوير المرافق للحصول على الاعتماد الصحي الدولي.

ورداً على سؤال حول إدخال مرافق طبية جديدة الخدمة العام المقبل، أفادت الوزارة بأنه لم يتم التخطيط في الوقت الحالي لإضافة مرافق طبية جديدة، ولكن يتم التطوير والتحديث للمرافق الحالية.

وأعلنت أنه بلغت القيمة الإجمالية للميزانية المخصصة للبنود المالية للأدوية والعقاقير والمستلزمات الطبية واللقاحات 500 مليون درهم تقريباً، منها 285 مليون درهم تقريباً للأدوية والعقاقير، 50 مليون درهم تقريباً للأمصال واللقاحات، 171 مليون درهم تقريباً للمستلزمات الطبية.

وتغطي هذه الأدوية والمستلزمات الطبية واللقاحات، احتياجات المرضى الذين يترددون على 17 مستشفى و69 مركز رعاية صحية أولية، و16 مركزاً متخصصاً للأسنان والطب الوقائي، تابعة لوزارة «الصحة» في 6 إمارات، هي: دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.

وشددت على الاهتمام بتوفير الدواء اللازم للأفراد والمراجعين لكافة مرافق الوزارة الصحية، مشيرة إلى أن المنشآت الطبية التابعة للوزارة تقوم بتوفير الأدوية حسب الحاجة والموجود لديها.

وأشارت إلى أنها تبذل جهودها لتوفير أجود أنواع الأدوية وإبرام عقود مع الشركات لضمان استمرار تدفق الدواء لمنشآت الوزارة وعدم حدوث العجز فيها، مشددة على اهتمام الوزارة بتوفير الرعاية العلاجية، وعلى رأسها الدوائية بما يساعد المريض على الشفاء.

أكدت الوزارة، في وقت سابق، أن الإنفاق على القطاع الصحي ضمن الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات 2021، يعكس حرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى الممارسات العالمية في جودتها واستدامتها لتفوق توقعات الأفراد.

وأشارت الوزارة أن القطاع الصحي يأتي ضمن القطاعات الحيوية الأكثر أولوية، وتستند إلى الرؤية المستقبلية للدولة وتتماشى مع ما تشهده الدولة من تطور في جميع القطاعات.

وذكرت أن ميزانية القطاع الصحي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع نحو تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة التي تفوق التوقعات من أجل مجتمع سعيد وتطوير نظم المعلومات الصحية وبناء أنظمة الجودة والسلامة الصحية.