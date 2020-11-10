«سعود الخيرية» تعالج فتاة من اعوجاج العمود الفقري

سعيد أحمد (أم القيوين)

تكفلت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بأم القيوين، بعلاج فتاة يتيمة تبلغ من العمر 16 عاماً من الجنسية العربية، تعاني اعوجاجاً في العمود الفقري.

وقال راشد حمد الحمر، مدير عام مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، إن والدة الفتاة تقدمت بطلب مساعدة علاجية لابنتها اليتيمة، وتم دراسة الحالة، وتبين أنها تعاني ضيقاً في التنفس وصعوبة في الحركة وأمراض أخرى، بسبب اعوجاج العمود الفقري، وتحتاج إلى عملية جراحية عاجلة.

وأضاف أن الفتاة تعاني الاعوجاج منذ ولادتها، وعند وصولها إلى سن 7 سنوات تم اكتشافه، وبناء على تقارير الأطباء، فإنه لا يمكن إجراء لها العملية عند هذا السن، والعمر المناسب للعملية هو 10 سنوات، ولكن نظراً لظروفها المادية ووفاة والدها، وعدم قدرة أسرتها على تحمل تكاليف العلاج، لم تتمكن من إجراء العملية، وتفاقمت حالتها الصحية حتى وصلت إلى سن 16 عاماً.

وأشار إلى أنه من خلال مساهمة أهل الخير والمحسنين، استطاعت المؤسسة أن تجمع نحو 265 ألف درهم تكاليف علاج الفتاة، وتم إدخالها مستشفى خاص في دبي، وأجريت لها عملية جراحية استغرقت أكثر من 6 ساعات، وتم تركيب حديد لها، لتثبيت العمود الفقري وإعادته إلى وضعيته الصحيحة، مشيراً إلى أن حالة الفتاة جيدة، وتخضع حالياً لعلاج طبيعي.

وثمّن اهتمام الشيخ ماجد بن سعود المعلا رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ومتابعته المستمرة للحالات الإنسانية والمرضية، وتوجيه بسرعة مساعدة تلك الحالات، من أجل تخفيف من معاناتها وتشجيعها على مواصلة الحياة بكل جهد وعطاء.