27 مخزناً جديداً لـ«المالح» في دبا الحصن

دبا الحصن (الاتحاد)

قام طالب عبدالله اليحيائي، مدير بلدية مدينة دبا الحصن، بزيارة تفقدية لمخازن أسماك المالح بعد استلامها من دائرة الأشغال العامة مؤخراً، للتأكد من سير العمل فيها حسب الخطط المدروسة التي وضعتها البلدية، وللتأكد من التزامها بمعايير الصحة والسلامة العامة المتبعة في الدولة.

وتم بناء هذه المخازن وفق أعلى درجات ومعايير الصحة والسلامة العامة، باعتبارها من المواد الغذائية المهمة والتي تتميز دبا الحصن بإنتاجها، والتي تحظى بإقبال كبير من قبل المستهلكين داخل الدولة وخارجها.

مضيفاً بأن هذه المبادرة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات، وتأتي ضمن حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على افتتاح مشاريع تنموية جديدة وفق شروط صحية عالية، تحافظ على سلامة كافة المتعاملين، بما يسهم في دعم الصناعة والمنتج الإماراتي، وتحقيق التميز والريادة له على مستوى العالم.

وتتكون المخازن من 27 محلاً، إضافة إلى موقع خاص للتمليح، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل مخزن 1400 عبوة، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية الكلية للمخازن حوالي 37800 عبوة، إضافة إلى وجود مكان محدد لتقطيع الأسماك، والتي تحتوي على آلية صحية للتخلص من بقايا عمليات التمليح وفق الشروط الصحية المتبعة في الدولة.

وأكّد مدير بلدية مدينة دبا الحصن حرص البلدية واهتمامها، من خلال قسم الخدمات البيطرية، بمتابعة كافة الأمور المتعلقة بأسماك المالح، ومدى تطبيق الشروط الصحية على كافة مراحل هذه الصناعة منذ أن تصل كمية الأسماك إلى الميناء، ومراحل شق الأسماك وتمليحها ووضعها في العلب المخصصة، حتى يتم تخزينها بطريقة سليمة.