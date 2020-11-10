«بيئة أبوظبي» تشارك بندوة الاستدامة العربية

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت هيئة البيئة - أبوظبي في ندوة تعريفية إلكترونية نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حول «تعزيز الاستدامة البيئية في المنطقة العربية». وتحدثت في الندوة المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية بالهيئة، حيث استعرضت جهود الإمارات وإمارة أبوظبي في حماية جودة البيئة والتنوع البيولوجي، والحفاظ على جودة الحياة من أجل مستقبل مستدام في الإمارة.

كما شاركت هدى الحوقاني، مدير مجموعة أبوظبي للاستدامة، في الندوة حيث تحدثت عن جهود مجموعة أبوظبي للاستدامة في بناء القدرات، وتوفير منصة للقطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي لمناقشة واستكشاف السبل، التي تستطيع من خلالها المؤسسات دعم المبادئ المتضمنة في أهداف التنمية المستدامة المتبناة عالمياً.

وأشارت الحوسني إلى تأثير كورونا على البيئة، حيث سجلت الهيئة تحسناً في جودة الهواء مع انخفاض ملحوظ في تراكيز ملوثات الهواء في الجو، حيث أظهرت البيانات انخفاضاً بنسبة 50 بالمائة في متوسط غاز ثاني أكسيد النيتروجين.