سقوط 3 مروجين بحوزتهم 45 كيلو جراماً من المخدرات

أبوظبي ( الاتحاد)

ضبطت شرطة أبوظبي شبكة إجرامية لتجار ومروجي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تضم ثلاثة أشخاص من الجنسية الآسيوية بحوزتهم (45.267) كيلو جرام من مخدري «الهيروين والكريستال»، وتبين بالتحقيق أنهم يقومون بجلب المواد المخدرة من (خارج الدولة)، ووضعها عن طريق «اللوكيشنات» في كل من أبوظبي ودبي والشارقة.

وأكد العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، حرص فرق العمل بمكافحة المخدرات وجاهزيتها للتعامل مع كافة طرق تهريب المخدرات، وإمكانية كشفها عن طريق استخدام الأجهزة المتطورة التي تمتلكها، لافتاً إلى حرفية عناصرها المدربين تدريباً عالي المستوى في هذا المجال.

وقال العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي: إن شرطة أبوظبي تواصل نجاحاتها الباهرة، بفضل الدعم والرعاية والاهتمام من القيادة الحكيمة، حيث تمكنت من تطوير إمكانات الرصد والمتابعة، على مدى الشهور الماضية، والتي أسفرت عن توجيه ضربة استباقية غير متوقعة قصمت ظهور المروجين، وعصفت بتجارتهم غير المشروعة، وبدّدت أحلامهم الزائفة بالثراء الفاحش.

وذكر أن الإجراءات الأمنية المتبعة، والعمليات السرية التي تم تنفيذها وفق خطط محكمة، كان لها الأثر البالغ في الإطاحة بهذه الشبكة الإجرامية التي كانت تدار من خارج الدولة، لاستهداف الوطن وإغراق شبابه في براثن التعاطي.

وأضاف: أن عناصر مكافحة المخدرات العيون الساهرة تواصل جهودها باحترافية في توجيه الضربات الموجعة، الواحدة تلو الأخرى للتصدّي للمروجين، وتفكيك خطوط الإمداد الساخنة من خارج الدولة، وكل من يتورّط في التهريب أو الاتجار بالمخدرات، بأي طرق مبتكرة، وإحكام الرقابة على محاولات التعاطي، ضمن استراتيجية متكاملة لمكافحة المخدرات.