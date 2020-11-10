«قيادات الشرطة» يبحث المبادرات الاستراتيجية

أبوظبي (الاتحاد)‏

عقد مجلس قيادات الشرطة في وزارة الداخلية أمس بحضور الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وبرئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس المجلس، الاجتماع العاشر لسنة 2020.

وناقش الاجتماع، الذي عقد بنادي ضباط الشرطة، عدداً من المشاريع الاستراتيجية والمبادرات التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل الشرطي والأمني، وتعزيز تطوير الإجراءات، ومواجهة التحديات التي تواجه العمل الأمني على مستوى الدولة.

حضر الاجتماع، معالي الفريق عبدالله المري، قائد عام شرطة دبي، واللواء عبدالعزيز الشريفي، مدير عام الأمن الوقائي بوزارة الداخلية، واللواء الشيخ سلطان النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين، واللواء علي النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة واللواء محمد الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، واللواء سيف الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء جاسم، قائد عام الدفاع المدني في الدولة، واللواء مكتوم الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي.