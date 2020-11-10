%49 انخفاضاً في حوادث السير بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

سجل فرع الإحصاء المروري بإدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، انخفاضاً في الحوادث المرورية خلال الـ 10 أشهر الماضية بنسبة 49%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال المقدم محمد علاي النقبي، مدير الإدارة إن عدد الحوادث خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2020 بلغت 271 حادثاً فيها إصابات بشرية، مقابل 532 حادثاً بنفس الفترة من العام الماضي، لافتاً إلى أن الانخفاض يعود إلى النتائج المتحققة لاستراتيجية الوزارة الهادفة إلى «جعل الطرق أكثر أماناً» وما احتوته من مبادرات وحملات توعية وبرامج توعية مختلفة، أسهمت بشكل إيجابي في رفع مستوى الوعي لدى الجمهور، والالتزام بقوانين السير والمرور واحترام الطريق، ما ساهم في خفض مؤشر الحوادث المرورية.

وأضاف المقدم علاي، أن انخفاض الحوادث يعود أيضاً إلى الجهود التي تقوم القيادة العامة لشرطة الشارقة، في تحسين مستويات السلامة المرورية بالإمارة.

ودعا مدير إدارة المرور والدوريات أفراد المجتمع، إلى مزيد من التعاون مع الأجهزة الشرطية، بالالتزام بكافة الضوابط والإجراءات والتدابير، خاصة مرتادي المناطق البرية بالإمارة، والتزام قائدي الدراجات النارية بالمواقع والطرق المعبدة والمصرح بدخولها، والابتعاد عن السلوكيات التي من شأنها تعريض قائد المركبة ومستخدمي الطريق إلى حوادث مفجعة.