جامعة الشارقة تتقدّم 100 مرتبة في تصنيف «تايمز» العالمي

دبي (الاتحاد)

حققت جامعة الشارقة تقدماً بأكثر من 100 مرتبة وفقاً لأحدث النتائج التي أعلنتها مؤسسة التايمز للتعليم العالي الدولية لعام 2021، لتصبح الجامعة في المرتبة 658 ضمن لائحة أفضل الجامعات في العالم، ولتعزز بذلك مكانتها ضمن أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، أن تقدم الجامعة بأكثر من 100 مرتبة في تصنيف التايمز العالمي لهذا العام من المرتبة 763 في تصنيف عام 2020 لتحتل المرتبة 658 لأفضل جامعات العالم، طبقاً لتصنيف 2021.

وأوضح بأن تلك النتائج اعتمدت على عدد من المعايير ومنها النظرة العالمية للجامعة، والاقتباسات البحثية للبحوث المنشورة في أهم المجلات العلمية المتخصصة، بجانب النشر العلمي لأعضاء الهيئة الأكاديمية بالجامعة.

وأضاف: أن جامعة الشارقة صُنفت لأول مرة في خمسة مجالات علمية مختلفة، حيث صنفت في المرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تخصص علوم الحاسوب وعلاقتها بالتخصصات الأخرى بعد أن جاء ترتيبها في المراكز 401-500 عالمياً، كما صُنفت كأفضل ثاني جامعة في الدولة في تخصص العلوم الطبية والصحية ضمن المراكز 251-300 عالمياً، كما صنفت أيضاً الثانية على مستوى الدولة في تخصص الهندسة والتكنولوجيا بعد أن جاء ترتيبها في المراكز 401-500 عالمياً. وفي تخصص العلوم الفيزيائية صنفت الجامعة في المركز الثاني على مستوى الدولة بعد أن جاء ترتيبها في المراكز 501-600 عالمياً، كما احتلت المركز الثالث في تخصص علوم إدارة الأعمال والاقتصاد في المراكز 401-500 عالمياً.