«كليفلاند كلينك أبوظبي» يعالج مريضة خمسينية من ورم سرطاني يزن 3.5 كجم

نجح الأطباء في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» في إزالة ورم سرطاني كبير يزن 3.5 كجم من بنكرياس امرأة تبلغ من العمر 50 عاماً.

وهذا نوع عدواني من السرطان، وله أعراض قليلة جداً إلى أن يصل لمرحلته المتقدمة حينها بدأت المريضة تعاني من الأعراض، واستمر الورم بالنمو مسبباً انتفاخ غير طبيعي في البطن، وتم فحص المريضة بإجراء خزعة أكدت إصابتها بسرطان غدي ينشأ في قنوات البنكرياس.

وأكد الدكتور نفيد أحمد، استشاري جراحة عامة في معهد أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد أفراد فريق الرعاية متعدد التخصصات المشارك في الإجراء العلاجي المكلف باستئصال هذه الكتلة السرطانية الصعوبة البالغة التي تنطوي عليها إزالة كتلة وزنها 3.5 كجم.. أن الكتلة الكبيرة استمرت في النمو داخل البطن، وكانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأوعية الرئيسية، التي تغذي البطن والكبد والأمعاء وأجرى الأطباء في المستشفى عملية استئصال شبه كامل للبنكرياس.

من جهتها، قالت المريضة: إنها عانت من المرض لمدة سبعة أشهر.. لافتة إلى أن مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» هو المكان الوحيد الذي أعطاها الأمل.

ويوفر معهد أمراض الجهاز الهضمي أحد مراكز الامتياز الستة في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» المستوى الأكثر تقدماً من الرعاية الطبية والجراحية لاضطرابات الجهاز الهضمي، بدءاً من متلازمة القولون العصبي إلى أورام الجهاز الهضمي.



