وزارة المالية: 11.6 مليار درهم إيرادات ضريبة القيمة المضافة خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2020

أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن إجمالي إيرادات ضريبة القيمة المضافة والتي بلغت 11.6 مليار درهم خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية شهر أغسطس 2020، في حين ارتفع إجمالي إيرادات الضريبة الانتقائية للدولة عن الفترة نفسها بنسبة تقارب 47%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وبقيمة بلغت حوالي 1.9 مليار درهم.

وقال سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية، إنه تم توزيع إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 30 % للحكومة الاتحادية و70 % للحكومات المحلية، مشيراً إلى أن حصة الحكومة الاتحادية من إيراد الضريبة الانتقائية على التبغ ومنتجاته تمثل نسبة 45% و55% للحكومات المحلية، بينما تمثل حصة الحكومة الاتحادية ما نسبته 30% عن إيرادات الضريبة الانتقائية على السلع الانتقائية الأخرى، مثل مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والمحلاة بالسكر المضاف.

وأضاف: «ستساهم الإيرادات الضريبية في استمرار تنفيذ المشاريع التنموية وفقاً للخطط المستهدفة لحكومة دولة الإمارات، وفي التخفيف من تداعيات جائحة انتشار وباء كورونا «كوفيد-19»، وتواصل وزارة المالية متابعة السياسات الضريبية، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب، لضمان مواءمتها مع المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية، وتحديث التشريعات بشكل مستمر، بما يتناسب مع مستهدفات السياسات المالية والنمو الاقتصادي المستدام.» وأكد عدم وجود أي خطط أو قرارات في الوقت الراهن لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة عن 5% في الدولة.

وبالنسبة لعام 2019، بلغ ناتج الإيراد الضريبي المحصل حوالي 31 مليار درهم، مقارنة بحوالي 29 مليار درهم خلال عام 2018، حيث بلغ معدل نمو إجمالي الإيرادات الضريبية لعام 2019 حوالي 7% عن عام 2018.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات كانت قد بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير 2018 بنسبة أساسية تبلغ 5% على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.



