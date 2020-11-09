البواردي يبحث هاتفياًًً مع وزير الدفاع القبرصي علاقات التعاون

أبوظبي (وام)

أجرى معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع اتصالاً هاتفياً أمس، مع السيد شار لامبوس بيتريرس وزير دفاع جمهورية قبرص.

بحث معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع ووزير دفاع جمهورية قبرص خلال الاتصال الهاتفي علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية قبرص، خاصة فيما يتعلق بالجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. كما استعرضا خلال الاتصال الهاتفي آخر تطورات ومستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والإجراءات الاحترازية والوقائية وتدابير العمل المشترك لاحتوائه والحد من تطوره وانتشاره، إضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية.