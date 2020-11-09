«محمد بن خالد آل نهيان الثقافي» يطلق «المياه حياة»

العين (وام)‏

أطلق مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي مبادرة جديدة تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي، تحت شعار «المياه حياة».

وفي إطار المبادرة، وقع المركز مذكرة تفاهم مع شركة العين للتوزيع، لتعزيز العمل والتعاون المشترك وتبادل الخبرات بين المؤسستين، خاصة على صعيد تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على استدامة المياه.

وصرحت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان - رئيس مجلس إدارة المركز، أن استشراف المستقبل يقتضي أن نحرص على تنمية إدراكنا لأهمية ثرواتنا الطبيعية وضرورة الحفاظ عليها، وفي حين أن الماء ليس مجرد ثروة طبيعية؛ بل هو الركن الأهم من أركان الحياة على سطح الأرض، كان لابد وأن نركز على هذا العنصر الحيوي ضمن منظومة المحافظة على البيئة والاستدامة، ودعمها بسلوكيات تحقق ذلك.

ونوهت بالدور الذي ستقوم به شركة العين للتوزيع كشريك استراتيجي في المساهمة بنجاح هذه المبادرة، مشيرة إلى دورها الريادي في تطوير برامج إدارة الطلب وترشيد الاستهلاك على المستوى الإقليمي، حيث عملت جاهدة منذ أعوام على استقطاب الكفاءات وبناء الكوادر الوطنية وتحفيز الابتكار في هذا المجال.