أجواء صحوة اليوم

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء، مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام. وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية/‏ 10 - 20 كم/‏ س، تصل إلى 30 كم/‏س أحياناً.

وأوضح أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط أحياناً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 10:14 والثاني عند الساعة 19:28، والجزر الأول عند الساعة 13:51 والثاني عند الساعة 03:07.

بحر عُمان: الموج خفيف إلى متوسط أحياناً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 17:16 والثاني عند الساعة 06:04، والجزر الأول عند الساعة 11:46 والثاني عند الساعة 23:09.