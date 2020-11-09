إطلاق تحالف تغيير الصور النمطية بالإعلانات في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع مجموعة من الشركاء العالميين والوطنيين، أمس، مبادرة تغيير الصور النمطية في الإعلانات- الإمارات لدعم تغيير الصور النمطية الضارة للنساء والرجال في قطاعي الإعلام والإعلان، وتهدف المبادرة في دولة الإمارات لتوسيع تمثيل المرأة والرجل في الأدوار غير التقليدية، إلى جانب تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وتمثل مبادرة تغيير الصور النمطية في الإعلانات منصة فكرية وعملية تسعى إلى القضاء على الصور النمطية الضارة القائمة على النوع الاجتماعي في كافة منابر المحتوى الإعلاني، وتم إطلاق المبادرة في دولة الإمارات مع سبع شركات وطنية وعالمية، إلى جانب صناع الإعلان الرائدين في الدولة والمهرجان الأول للإبداع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث توحدت كل هذه المؤسسات الرائدة لتمكين المرأة من كل الخلفيات، الأعراق والثقافات للمساهمة في خلق عالم يقوم على المساواة بين الجنسين.

هذا ويعتبر إطلاق مبادرة تغيير الصور النمطية في الإعلانات- الإمارات، وهي المبادرة التي تقودها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والسادس على مستوى العالم، لتنضم المؤسسات العاملة في الإمارات إلى تلك الموجودة في البرازيل واليابان وجنوب أفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة في الالتزام بتغيير الصور النمطية وتمثيل المرأة بشكل تقدمي في قطاع الإعلان.

الجدير بالذكر أن الدراسات التي أجرتها مجموعة الشركة الإعلانية وجامعة زايد قد أظهرت أن معظم الإعلانات التلفزيونية في منطقة الخليج تواصل تكريس الصور النمطية التقليدية، ولا تمثل دور النساء على أرض الواقع في منطقة الخليج، كما يعتقد 85% من الأشخاص الذين شملتهم الدراسة أن من مسؤولية العلامات التجارية تمثيل كل من النساء والرجال بشكل إيجابي.

كما أثبتت دراسة وجهات النظر تجاه المساواة بين الجنسين، والتي أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دولة الإمارات نتائج مماثلة، حيث يعتقد 88% من المجتمع في دولة الإمارات أنه من الضروري أن يعامل المجتمع النساء والرجال على قدم المساواة، ويعتقد أكثر من نصف المجتمع في الدولة أن وسائل الإعلام تصور النساء والرجال في أدوار تقليدية فقط.

وقالت نورة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام: «تفخر دولة الإمارات والاتحاد النسائي العام بدعم إطلاق مبادرة تغيير الصور النمطية في الإعلانات، كونها الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والسادسة على مستوى العالم التي تطلق هذه المبادرة التي بدأتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، يشرفنا المساهمة بأفضل ممارستنا الوطنية لضمان تمكين المرأة في جميع جوانب الحياة، ولمساعدتها على تطوير واستغلال إمكاناتها الكاملة».

بدورها، قالت الدكتورة موزة الشحي، مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي: «يسر هيئة الأمم المتحدة للمرأة انضمام دولة الإمارات كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط لإطلاق مبادرة تغيير الصور النمطية في الإعلانات- الإمارات، يدل هذا على مدى الالتزام والتقدم الذي حققته دولة الإمارات على صعيد أجندة تمكين المرأة ووضع معايير عالية لدمج المرأة وقيادتها في القطاعين العام والخاص، ليس لدي أدنى شك في أن هذا التحالف بين الشركاء سيحدث تغييراً إيجابياً في قطاع الإعلام والإعلان هنا في دولة الإمارات، كما سيساهم في خلق عالم متساوٍ بين الجنسين».