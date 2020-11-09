«دار البر» في عجمان: 4.4 مليون درهم لدعم المحتاجين

عجمان (الاتحاد)

قدم فرع جمعية دار البر في عجمان مساعدات إنسانية بقيمة إجمالية بلغت 4 ملايين و423 ألفاً و109 دراهم، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري (2020)، استفادت منها ألف و24 حالة من المحتاجين وذوي الدخل المحدود.

وقال محمد سهيل المهيري، المدير التنفيذي للجمعية أن المساعدات توزعت بين 4 أبواب لعمل الخير، هي التعليم، بدعم 247 طالباً، وإيجار السكن، الذي استفادت منه 461 أسرة، العلاج، 61 مريضاً، تسديد فواتير الكهرباء، لصالح 26 منزلاً، و229 حالة استفادت من بند (مساعدات أخرى) متنوعة.

وأضاف: أن الجمعية تحرص على إشراك الأفراد والمؤسسات المجتمعية بكافة تخصصاتها في دعم المشاريع الخيرية التي تطلقها الجمعية، بهدف ضمان تقديم المساعدات الإنسانية في مختلف المجالات لفئة الفقراء والمحتاجين من الأفراد والأسر في المجتمع، وذلك عبر فروع الجمعية بإمارات الدولة، وفق استراتيجية وأهداف الجمعية التي تعمل من أجلها منذ أكثر من 41 عاماً.