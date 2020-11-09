مشاورات إماراتية أوزبكية تبحث تعزيز التعاون

أبوظبي (وام)

عقدت لجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، ووزارة الخارجية الأوزبكية، اجتماعاً افتراضياً أمس.

وقد ترأس وفد دولة الإمارات خليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، في حين ترأس الجانب الأوزبكي فوراك سيديكوف، نائب وزير خارجية جمهورية أوزبكستان.

وجرى خلال المشاورات استعراض تجربة البلدين في مكافحة «كوفيد - 19» وجهود دولة الإمارات الإنسانية في هذا الصدد، ومساعداتها للدول المتضررة، وأهمية التضامن والتعاون الدولي في محاربة الفيروس.

كما جرى استعراض تطور العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، وتناول الجانبان المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، ومواقف الطرفين إزاءها.

وناقش الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في نقل وجهات نظر متقاربة إلى المجتمع الدولي، وبما يخدم القضايا والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.